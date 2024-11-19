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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
19.11.2024 14:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:43
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0

Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 ноября в 14:00 видеотрансляцию контрольного поединка

19 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:43
90
0
Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с тернопольской «Нивой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг представителей УПЛ и Первой лиги состоится во вторник, 19 ноября, начало игры – 14:00.

Команда горняков вернулася к тренировочной работе для подготовки к следующим поединкам УПЛ.

18 ноября команда Шахтер провела тренировку без сборников накануне товарищеского матча.

Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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