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Украина. Премьер лига19 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:43
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Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 ноября в 14:00 видеотрансляцию контрольного поединка
19 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 19 ноября 2024, 05:43
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Донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с тернопольской «Нивой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Спарринг представителей УПЛ и Первой лиги состоится во вторник, 19 ноября, начало игры – 14:00.
Команда горняков вернулася к тренировочной работе для подготовки к следующим поединкам УПЛ.
18 ноября команда Шахтер провела тренировку без сборников накануне товарищеского матча.
Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
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