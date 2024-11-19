Донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с тернопольской «Нивой».

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Спарринг представителей УПЛ и Первой лиги состоится во вторник, 19 ноября, начало игры – 14:00.

Команда горняков вернулася к тренировочной работе для подготовки к следующим поединкам УПЛ.

18 ноября команда Шахтер провела тренировку без сборников накануне товарищеского матча.

Шахтер – Нива Тернополь. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE