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19 ноября 2024, 04:46 |
272
0

ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином

Алиша Леманн умеет удивлять...

19 ноября 2024, 04:46 |
272
0
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином
Instagram. Алиша Леманн и Лил Майо

Самая красивая футболистка мира – Алиша Леманн, которая выступает за женскую команду «Ювентуса», провела коллаборацию с одним из самых известных инопланетянинов – Lil Mayo.

Задумка рекламной кампании, в которую также были вовлечены «Ювентус» и NASA, состояла в том, чтобы продвинуть новую клубную продукцию одежды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Леманн позировала на нескольких фото с инопланетянином и даже поцеловала его – также в кампанию интегрировали мужа футболистки – полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса.

Lil Mayo имеет аудиторию в 1,5 млн в Instagram – это не настоящий инопланетянин, это – кинореквизит. Его аккаунт посвящен «острым мемам», как говорит сам персонаж.

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фото lifestyle Ювентус Дуглас Луис
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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