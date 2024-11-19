ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином

Самая красивая футболистка мира – Алиша Леманн, которая выступает за женскую команду «Ювентуса», провела коллаборацию с одним из самых известных инопланетянинов – Lil Mayo.

Задумка рекламной кампании, в которую также были вовлечены «Ювентус» и NASA, состояла в том, чтобы продвинуть новую клубную продукцию одежды.

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Леманн позировала на нескольких фото с инопланетянином и даже поцеловала его – также в кампанию интегрировали мужа футболистки – полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса.

Lil Mayo имеет аудиторию в 1,5 млн в Instagram – это не настоящий инопланетянин, это – кинореквизит. Его аккаунт посвящен «острым мемам», как говорит сам персонаж.