ФОТО. Стало известно, с кем Криштиану Роналду «сломает интернет»

17 ноября Криштиану Роналду на своём Youtube-канале «UR Cristiano» опубликовал видео, в котором частично афишировал супер звездного гостя.

«Мы разорвем интернет», – рассказал Роналду Рио Фердинанду, который также принял участие в промо.

В СМИ уже начали попадать первые инсайды на эту тему и, по слитой информации, этим гостем станет самый популярный ютубер MrBeast, аудитория которого насчитывает 331 млн подписчиков.

На днях ютубер став фолловером Криштиану в Instagram, также в соцсети X набирает популярности кадр с замазанными лицами блогера, Роналду и его сына.

Сперва видео со встречи Криштиану Роналду и MrBeast опубликуют на канале португальца, далее – на канале блогера. Настоящее имя MrBeast – Джимми Дональдсон.

