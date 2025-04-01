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Испания
01 апреля 2025, 16:35 |
241
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Атлетико – Барселона

Матч состоится 2 апреля в 22:30 по Киеву

01 апреля 2025, 16:35 |
241
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Атлетико – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Барселона

В среду, 2 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде. Первый поединок между командами завершился вничью 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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