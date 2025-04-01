Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити
Эчеверри начнет новый сезон в Жироне
В новом сезоне состав Жироны пополнит молодой аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри, который минувшей зимой присоединился к команде Жузепа Гвардиолы.
20-летний игрок перейдет в испанскую команду на правах аренды.
Сообщается, что оба клуба надеются повторить ситуацию с Савиньо, который был арендован Жироне и заиграл так, что получил вызов в сборную Бразилии, а затем вернулся в Манчестер Сити.
Атакующий хавбек в прошлом сезоне провел 41 матч в Ривер Плейте, забил 4 гола и сделал 6 ассистов, а также удачно выступил на молодежном Копа Америка, где в статусе капитана помог сборной Аргентины завоевать серебро.
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