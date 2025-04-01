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  4. Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити
Испания
01 апреля 2025, 16:52 |
574
0

Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити

Эчеверри начнет новый сезон в Жироне

01 апреля 2025, 16:52 |
574
0
Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

В новом сезоне состав Жироны пополнит молодой аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри, который минувшей зимой присоединился к команде Жузепа Гвардиолы.

20-летний игрок перейдет в испанскую команду на правах аренды.

Сообщается, что оба клуба надеются повторить ситуацию с Савиньо, который был арендован Жироне и заиграл так, что получил вызов в сборную Бразилии, а затем вернулся в Манчестер Сити.

Атакующий хавбек в прошлом сезоне провел 41 матч в Ривер Плейте, забил 4 гола и сделал 6 ассистов, а также удачно выступил на молодежном Копа Америка, где в статусе капитана помог сборной Аргентины завоевать серебро.

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Клаудио Эчеверри Жирона Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: AS
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