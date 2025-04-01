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01 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:29
1066
0

Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис

Илон Маск планирует инвестировать в большой теннис

01 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:29
1066
0
Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис
tenniscircus.com. Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск желает приобрести права на Открытый чемпионат Канады по теннису, который ежегодно проходит в Торонто и Монреале, с намерением перенести его в Остин, штат Техас, начиная с 2026 года.

Канадский хардовый Мастерс начинает свою историю еще с 1881 года, древнее этого престижного турнира только Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Остин – выбор не случайный. Недавно Маск инвестировал в территорию Техаса жилой комплекс стоимостью 35 миллионов долларов. Кроме того, Техас уже является сердцем некоторых из его самых важных компаний, включая SpaceX.

Возможный перенос Открытого чемпионата Канады в США еще больше укрепит американское доминирование в теннисном календаре. Таким образом с 2026 года US Open будут предшествовать исключительно американские турниры, консолидировав US Open Series.

Но Маск, похоже, не хочет ограничивать свой набег в мир тенниса Соединенными Штатами. После недавнего отпуска в Тоскане миллиардер начал искать место жительства в Италии, оценивая такие объекты, как замок Castello di Bibbiano в районе Сиены и замок Castello di Montepо в Тоскане.

По словам источников, близких к предпринимателю, Маск подумывает об организации турнира в Италии и уже начал контакты с некоторыми экспертами в этой области. Спортивный предприниматель Карло Аланья подтвердил участие команды магната: «Маск — вулкан идей и он понял потенциал тенниса. Он очарован личностью Синнера и хочет сделать что-то великое здесь, в Италии».

Не исключено, что проект может привести к созданию нового турнира ATP 500 или даже 1000 в Италии, а не к расширению римского турнира. Тоскана и Неаполь являются возможными местами проведения мероприятия.

Похоже, что мир большого тенниса ждут большие перемены.

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ATP Монреаль WTA Монреаль Илон Маск
Вячеслав Кулаковский Источник
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