Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис

Американский миллиардер Илон Маск желает приобрести права на Открытый чемпионат Канады по теннису, который ежегодно проходит в Торонто и Монреале, с намерением перенести его в Остин, штат Техас, начиная с 2026 года.

Канадский хардовый Мастерс начинает свою историю еще с 1881 года, древнее этого престижного турнира только Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Остин – выбор не случайный. Недавно Маск инвестировал в территорию Техаса жилой комплекс стоимостью 35 миллионов долларов. Кроме того, Техас уже является сердцем некоторых из его самых важных компаний, включая SpaceX.

Возможный перенос Открытого чемпионата Канады в США еще больше укрепит американское доминирование в теннисном календаре. Таким образом с 2026 года US Open будут предшествовать исключительно американские турниры, консолидировав US Open Series.

Но Маск, похоже, не хочет ограничивать свой набег в мир тенниса Соединенными Штатами. После недавнего отпуска в Тоскане миллиардер начал искать место жительства в Италии, оценивая такие объекты, как замок Castello di Bibbiano в районе Сиены и замок Castello di Montepо в Тоскане.

По словам источников, близких к предпринимателю, Маск подумывает об организации турнира в Италии и уже начал контакты с некоторыми экспертами в этой области. Спортивный предприниматель Карло Аланья подтвердил участие команды магната: «Маск — вулкан идей и он понял потенциал тенниса. Он очарован личностью Синнера и хочет сделать что-то великое здесь, в Италии».

Не исключено, что проект может привести к созданию нового турнира ATP 500 или даже 1000 в Италии, а не к расширению римского турнира. Тоскана и Неаполь являются возможными местами проведения мероприятия.

Похоже, что мир большого тенниса ждут большие перемены.