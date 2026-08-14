Бен Шелтон – Брендон Накашима. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 14 августа состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Монреале, Канада.

Трофей канадского Мастерса между собой разыграют американцы Бен Шелтон (АТР 10) и Брендон Накашима (АТР 31). Игра начнется ориентировочно в 03:00 по Киеву.

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Ранее Шелтон и Накашима играли друг с другом пять раз. Бен выиграл все пять очных противостояний.

Победитель поединка выиграет трофей Мастерса и призовые размером в $1 514 200.

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