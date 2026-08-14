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  4. Бен Шелтон – Брендон Накашима. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
14 августа 2026, 03:15 | Обновлено 14 августа 2026, 04:05
195
0

Бен Шелтон – Брендон Накашима. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Канаде

14 августа 2026, 03:15 | Обновлено 14 августа 2026, 04:05
195
0
Бен Шелтон – Брендон Накашима. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
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В ночь на 14 августа состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Монреале, Канада.

Трофей канадского Мастерса между собой разыграют американцы Бен Шелтон (АТР 10) и Брендон Накашима (АТР 31). Игра начнется ориентировочно в 03:00 по Киеву.

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Ранее Шелтон и Накашима играли друг с другом пять раз. Бен выиграл все пять очных противостояний.

Победитель поединка выиграет трофей Мастерса и призовые размером в $1 514 200.

📺 Видеотрансляция

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Брэндон Накашима Бен Шелтон смотреть онлайн ATP Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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