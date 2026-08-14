Успешная защита трофея. Стал известен чемпион Мастерса в Монреале
Бен Шелтон переиграл Брендона Накашиму и снова стал чемпионом турнира АТР 1000 в Канаде
Американский теннисист Бен Шелтон (АТР 10) стал чемпионом хардового турнира АТР 1000 в Монреале, Канада.
В финале американец в двух сетах переиграл своего соотечественника Брендона Накашиму (АТР 31) за 1 час и 29 минут.
ATP 1000 Монреаль. Хард. Финал
Бен Шелтон (США) [5] – Брендон Накашима (США) [28] – 6:3, 7:6 (7:4)
Это было шестое очное противостояние соперников. Шелтон в шестой раз одолел Брендона.
Бен успешно защитил прошлогодний трофей Открытого чемпионата Канады, который он взял на кортах Торонто. Эти два титула являются двумя его единственными трофеями Мастерсов в карьере.
Помимо Накашимы, Шелтон в Монреале также одолел Дженсона Бруксби, Зизу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика и Лернера Тьена.
Всего у Шелтона теперь семь трофеев на уровне Тура. В 2026 году он также становился чемпионом в Далласе, Мюнхене и Штутгарте.
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