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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
02.04.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 апреля 2025, 16:31 |
69
0

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 22:30 ответный матч Кубка Испании 2024/25

01 апреля 2025, 16:31 |
69
0
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Барселона

В среду, 2 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде. Первый поединок между командами завершился вничью 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Барселона
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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетико - Барселона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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