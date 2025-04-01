Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:05
1181
2

Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал перенос матча УПЛ в Киев

01 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:05
1181
2
Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник «Ворсклы» Илья Крупский прокомментировал перенос матча УПЛ против «Динамо» в Киев:

«Мы узнали об этом на предыгровой тренировке, когда заезжали в отель в Полтаве. Нам просто сказали: берите вещи, выезжаем. Все были в недоумении: куда, почему? Но когда увидели поле, стало понятно – играть там невозможно. От штрафной до штрафной была ледяная полоса, все замерзло. Пробовали разные способы улучшить покрытие, но ничего не помогло.

Некоторые говорили: вы едете сливать, «Динамо» попросило. Но что мы могли ответить? У нас просто не было другого выхода. Резервное поле было, но «Александрия» не разрешила на нем играть, а свое использовать мы не могли. Конечно, мы думали, что дома было бы лучше. Но, возможно, как показал матч, играть на стадионе «Динамо» оказалось не так уж и плохо».

Напомним, матч УПЛ между командами «Динамо» и «Ворскла» завершился вничью (1:1).

По теме:
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Динамо
Рух – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Выбыл надолго. Бразильский легионер Руха не сыграет против Динамо
Илья Крупский Ворскла Полтава Динамо Киев Динамо - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Виталий Тараненко Источник: YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Футбол | 01 апреля 2025, 12:13 9
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб

«Трабзонспор» недоволен выступлениями Даниила Сикана

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании
Футбол | 01 апреля 2025, 16:41 0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании

Поединок начнется 1 апреля в 22:30 по Киеву

УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Футбол | 31.03.2025, 19:41
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01.04.2025, 08:22
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Бокс | 01.04.2025, 00:11
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Ну, таку пургу могли нести тільки тільки ржаві огризки, яким всі і зливають)
Ответить
+1
Серж
А по всем правилам должны были 0-3 получить. Как Шлюхта сделала с Ингульцом и стала чемпом. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
31.03.2025, 00:22
Бокс
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 26
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
31.03.2025, 01:00 1
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 5
Бокс
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
30.03.2025, 21:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем