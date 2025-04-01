Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»

Защитник «Ворсклы» Илья Крупский прокомментировал перенос матча УПЛ против «Динамо» в Киев:

«Мы узнали об этом на предыгровой тренировке, когда заезжали в отель в Полтаве. Нам просто сказали: берите вещи, выезжаем. Все были в недоумении: куда, почему? Но когда увидели поле, стало понятно – играть там невозможно. От штрафной до штрафной была ледяная полоса, все замерзло. Пробовали разные способы улучшить покрытие, но ничего не помогло.

Некоторые говорили: вы едете сливать, «Динамо» попросило. Но что мы могли ответить? У нас просто не было другого выхода. Резервное поле было, но «Александрия» не разрешила на нем играть, а свое использовать мы не могли. Конечно, мы думали, что дома было бы лучше. Но, возможно, как показал матч, играть на стадионе «Динамо» оказалось не так уж и плохо».

Напомним, матч УПЛ между командами «Динамо» и «Ворскла» завершился вничью (1:1).