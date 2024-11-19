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  4. Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Лига наций
19 ноября 2024, 07:25 | Обновлено 19 ноября 2024, 07:27
383
0

Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»

Тренер Хорватии прокомментировал матч против Португалии

19 ноября 2024, 07:25 | Обновлено 19 ноября 2024, 07:27
383
0
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги поединка против национальной команды Португалии в Лиге наций (1:1).

«Я сказал ребятам, что они заслужили этот результат своим упорным трудом, хотя, кажется, нам всегда приходится бороться за это. У нас было несколько очень хороших матчей в Лиге Наций, включая вторую половину игры против Португалии. Мы интегрировали несколько молодых игроков, и хотя мог быть кризис результатов, кризиса в нашей игре никогда не было.

Португалия сразу же навязала себя высоким прессингом и большим количеством движений. Мы были слишком пассивны, что очень усложнило нам задачу. Мы не могли позволить себе предоставить Португалии так много пространства. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и стали лучшей командой на поле», – сказал Далич.

Напомним, что Хорватия финишировала второй в группе (8 очков). На первом месте – Португалия (14 баллов), Шотландия оказалась на третьем (7 пунктов), а вот четвертая строчка за Польшей (4 балла).

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Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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