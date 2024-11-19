Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги поединка против национальной команды Португалии в Лиге наций (1:1).

«Я сказал ребятам, что они заслужили этот результат своим упорным трудом, хотя, кажется, нам всегда приходится бороться за это. У нас было несколько очень хороших матчей в Лиге Наций, включая вторую половину игры против Португалии. Мы интегрировали несколько молодых игроков, и хотя мог быть кризис результатов, кризиса в нашей игре никогда не было.

Португалия сразу же навязала себя высоким прессингом и большим количеством движений. Мы были слишком пассивны, что очень усложнило нам задачу. Мы не могли позволить себе предоставить Португалии так много пространства. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и стали лучшей командой на поле», – сказал Далич.

Напомним, что Хорватия финишировала второй в группе (8 очков). На первом месте – Португалия (14 баллов), Шотландия оказалась на третьем (7 пунктов), а вот четвертая строчка за Польшей (4 балла).