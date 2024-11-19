Новая Зеландия забила по 8. В Океании завершился 2-й раунд квалификации ЧМ
Полуфиналы в марте: Новая Каледония – Таити, Новая Зеландия – Фиджи
В середине ноября состоялись поединки 2-го раунда квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Океании.
8 команд в двух группах определили четверку, которая сыграет в полуфиналах.
Сборная Новой Зеландии, фаворит турнира, уверенно вышла в плей-офф с первого места, выиграв все три матча с общей разницей мячей 19–1. Дважды новозеландцы забили по 8 мячей – в ворота Самоа (8:0), Вануату (8:1), а также одержали победу над Таити (3:0).
Полуфиналы пройдут 21 марта 2025 года: Новая Каледония – Таити, Новая Зеландия – Фиджи.
Из борьбы за единственную путевку от Океании выбыли: Вануату, Самоа, Соломоновы острова, Папуа – Новая Гвинея
Квалификация ЧМ-2026. Зона Океания
Плей-офф, 21–24 марта 2025
Второй раунд. Итоговые таблицы
Второй раунд. Результаты матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года
Экс-игрок сборной Украины добился отмены футбольных санкций