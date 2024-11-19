ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
Бразилец продолжает скупать недвижимость по всему миру
Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар купил новый роскошный пентхаус в Дубаи.
Эта покупка обошлась ему 54,5 миллиона долларов.
Пентхаус находится в многоквартирном доме «Bugatti Residences by Binghatti», расположенном в районе «Business Bay».
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«Этот эксклюзивный проект, первый в мире жилой проект под брендом «Bugatti», предлагает такие эксклюзивные возможности, как частный бассейн, лифт, доставляющий автомобили прямо в пентхаус, и панорамный вид на Downtown Dubai», - пишет специализированное издание Wealth.
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