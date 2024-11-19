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19 ноября 2024, 07:12 |
1565
1

ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов

Бразилец продолжает скупать недвижимость по всему миру

19 ноября 2024, 07:12 |
1565
1
ФОТО. Неймар купил роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов
Instagram. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар купил новый роскошный пентхаус в Дубаи.

Эта покупка обошлась ему 54,5 миллиона долларов.

Пентхаус находится в многоквартирном доме «Bugatti Residences by Binghatti», расположенном в районе «Business Bay».

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«Этот эксклюзивный проект, первый в мире жилой проект под брендом «Bugatti», предлагает такие эксклюзивные возможности, как частный бассейн, лифт, доставляющий автомобили прямо в пентхаус, и панорамный вид на Downtown Dubai», - пишет специализированное издание Wealth.

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Неймар фото lifestyle Аль-Хиляль Барселона Сантос сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
Вкладає, щоб мати копійку на пенсію, а то араби скоро бабки перестануть викидати на цього ледаря
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