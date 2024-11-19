Люксембург – Сев. Ирландия – 2:2. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов
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Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.
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Люксембург и Северная Ирландия разошлись миром (2:2).
Хозяева поля отыграли два мяча, причем спасительный гол на 75-й минуте забил Жерсон Родригеш, экс-форвард Динамо.
Итоговое положение в группе C3: 1. Северная Ирландия (11 очков), 2. Болгария (9), 3. беларусь (7), 4. Люксембург (3).
⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2
Голы: Корач, 72, Жерсон Родригеш, 75 – Прайс, 19, Брэдли, 50
Видео голов и обзор матча
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