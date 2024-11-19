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Лига наций УЕФА. Лига C
Люксембург
18.11.2024 21:45 – FT 2 : 2
Северная Ирландия
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Лига наций
19 ноября 2024, 04:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 04:25
89
0

Люксембург – Сев. Ирландия – 2:2. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 04:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 04:25
89
0
Люксембург – Сев. Ирландия – 2:2. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Вечером 18 ноября прошли поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Люксембург и Северная Ирландия разошлись миром (2:2).

Хозяева поля отыграли два мяча, причем спасительный гол на 75-й минуте забил Жерсон Родригеш, экс-форвард Динамо.

Итоговое положение в группе C3: 1. Северная Ирландия (11 очков), 2. Болгария (9), 3. беларусь (7), 4. Люксембург (3).

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2

Голы: Корач, 72, Жерсон Родригеш, 75 – Прайс, 19, Брэдли, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Сеид Корац (Люксембург).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Брэдли (Северная Ирландия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
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Лига наций сборная Люксембурга по футболу Жерсон Родригеш сборная Северной Ирландии по футболу видео голов и обзор Конор Брэдли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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