Анчелотти признался, решил ли он, кто будет вратарем Реала в финале ЛЧ
Наставник «Реала» рассказал, что определится перед самой игрой
1 июня «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, кто будет защищать ворота «Реала» в этом поединке.
«Кто будет стартовым вратарем в финале? Это очень трудный выбор, ведь Андрей Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа - это Куртуа, я приму решение, кто из них сыграет, перед самой игрой», – рассказал Анчелотти.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
🎙| Ancelotti: "The goalkeeper in the final? It's a difficult choice because Lunin has done a fantastic season and Courtois is Courtois. I will decide before the game." pic.twitter.com/5rYiseLq3R— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024
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