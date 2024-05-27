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  4. Анчелотти признался, решил ли он, кто будет вратарем Реала в финале ЛЧ
Лига чемпионов
27 мая 2024, 11:55 | Обновлено 27 мая 2024, 12:19
1371
0

Анчелотти признался, решил ли он, кто будет вратарем Реала в финале ЛЧ

Наставник «Реала» рассказал, что определится перед самой игрой

27 мая 2024, 11:55 | Обновлено 27 мая 2024, 12:19
1371
0
Анчелотти признался, решил ли он, кто будет вратарем Реала в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

1 июня «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, кто будет защищать ворота «Реала» в этом поединке.

«Кто будет стартовым вратарем в финале? Это очень трудный выбор, ведь Андрей Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа - это Куртуа, я приму решение, кто из них сыграет, перед самой игрой», – рассказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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