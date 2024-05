Анчелотти признался, решил ли он, кто будет вратарем Реала в финале ЛЧ

1 июня «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов, кто будет защищать ворота «Реала» в этом поединке.

«Кто будет стартовым вратарем в финале? Это очень трудный выбор, ведь Андрей Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа - это Куртуа, я приму решение, кто из них сыграет, перед самой игрой», – рассказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

🎙| Ancelotti: "The goalkeeper in the final? It's a difficult choice because Lunin has done a fantastic season and Courtois is Courtois. I will decide before the game." pic.twitter.com/5rYiseLq3R