КОГУТ: «Все игроки Днепра-1 рассматривают варианты продолжения карьеры»

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут поделился планами на будущее.

– Команда возвращается из отпуска другим составом, многие уже покинули «Днепр-1». Если так смотреть, то особо и играть не будет кому в тех самых еврокубках.

– Ну, да, это правда. Ситуация такова, что многих уже продали, и сейчас все находится в подвешенном состоянии.

– Появились новости, что вы рассматриваете варианты продолжения своей карьеры в других клубах, в частности «Металлисте 1925» и «Черноморце». Насколько это соответствует действительности?

– Любой футболист в команде рассматривает варианты, потому что совершенно непонятно, что происходит. Я же не буду заканчивать с футболом, если «Днепр-1» исчезнет, поэтому нельзя отбрасывать ни один из вариантов, я все рассматриваю. Но в первую очередь для меня дождаться решения относительно «Днепра-1» и его судьбы, а дальше уже думать.

Ранее Игорь Когут прокомментировал слухи о возможном исчезновении «Днепра-1».