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Молодежные турниры
26 июня 2024, 15:40 | Обновлено 26 июня 2024, 16:06
209
0

Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований проходит во Львове с 25 до 27 июня

26 июня 2024, 15:40 | Обновлено 26 июня 2024, 16:06
209
0
Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТВ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове с 25 до 27 июня.

Смотрите 26 июня матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-14.

11:00. Шахтер U-14 УФК Кривбасс U-14

14:00. АФ Рух U-14 Динамо U-14

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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