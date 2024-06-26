Молодежные турниры26 июня 2024, 15:40 | Обновлено 26 июня 2024, 16:06
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Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований проходит во Львове с 25 до 27 июня
26 июня 2024, 15:40 | Обновлено 26 июня 2024, 16:06
209
0
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове с 25 до 27 июня.
Смотрите 26 июня матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-14.
11:00. Шахтер U-14 – УФК Кривбасс U-14
14:00. АФ Рух U-14 – Динамо U-14
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