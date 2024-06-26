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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 15:32 | Обновлено 26 июня 2024, 15:33
218
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «Давление? Это часть работы»

Главный тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча против Чехии

26 июня 2024, 15:32 | Обновлено 26 июня 2024, 15:33
218
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Давление? Это часть работы»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Чехии:

«На протяжении 30 лет на меня давили, это часть моей работы. Когда меня назначили, целью было попасть на Евро-2024, и мы вышли как победители группы. С Евро-2008 мы не выходили в плей-офф, но мы настроены позитивно и готовы бороться. Наши болельщики должны поддерживать нас с первой до последней минуты.

Важно поддерживать правильную структуру и баланс. Этой команде больше всего нужен баланс. Во время матча с Португалией были моменты, когда мы контролировали мяч. Матч был в наших руках. Мы одна из самых атакующих команд на турнире. Мы хорошо играем в нападении и имеем очень атакующую структуру команды.

После второго гола Португалии нам стало очень тяжело. Естественно, наша мотивация также упала. Разница в том, что они создали моменты и реализовали их. Приходите с позитивной критикой, мы не хотим слышать негатива. Наша судьба в наших руках».

Матч Чехия – Турция состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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