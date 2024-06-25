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Испания
25 июня 2024, 20:10 |
512
0

Реал не определился с контрактом Лунина, есть несколько вариантов

Клуб еще думает, что делать дальше

25 июня 2024, 20:10 |
512
0
Реал не определился с контрактом Лунина, есть несколько вариантов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, в переговорах между «Реалом» и Андреем Луниным по поводу нового контракта мяч на стороне мадридского клуба.

Стороны согласовали договор до лета 2029 года, однако руководство все еще думает, что делать дальше. Есть варианты как с продлением договора, так и продажей, а также возможной арендой украинца.

Ожидается, что больше конкретики появится на этой неделе.

Лунин в минувшем сезоне помог команде выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, однако остается вопрос первого номера команды, которым может быть Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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