Реал не определился с контрактом Лунина, есть несколько вариантов

По информации The Athletic, в переговорах между «Реалом» и Андреем Луниным по поводу нового контракта мяч на стороне мадридского клуба.

Стороны согласовали договор до лета 2029 года, однако руководство все еще думает, что делать дальше. Есть варианты как с продлением договора, так и продажей, а также возможной арендой украинца.

Ожидается, что больше конкретики появится на этой неделе.

Лунин в минувшем сезоне помог команде выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, однако остается вопрос первого номера команды, которым может быть Тибо Куртуа.