Хороший жребий для украинок, интрига у мужчин, Ига – у женщин

26 мая стартует 123-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции по теннису. В этом году на корты Парижа возвращается Рафаэль Надаль, но впервые за долгое время он практически не имеет реальных шансов на победу на турнире, который выигрывал 14 раз. Более того, с большой долей вероятности он проиграет уже в первом раунде, чего не случалось никогда (18 побед в 18 матчах). Его главный конкурент за величие, Новак Джокович, в этом сезоне также не впечатляет. Впервые за долгие годы на грунтовом мейджоре у мужчин может быть довольно неожиданный победитель.

У женщин все как раз наоборот. Ига Свёнтек окончательно утвердилась в статусе абсолютно сильнейшей теннисистке на глине, теперь она уже готова даже сражаться за победу на самых быстрых грунтовых кортах, не говоря уже о парижских. По всей вероятности, в этом году проиграть она может только себе.

Призовой фонд турнира в этом году увеличен на 7.82%. Хорошо добавили участникам одиночного разряда, в парных разрядах без особых изменений. Каждый игрок из основной сетки в одиночном разряде гарантировано получит по 73 тысяч евро. Победитель – 2,4 миллиона.

Мужчины

Весь грунтовый сезон у мужчин получился немного странным, но весьма интригующим. Надаль вернулся на корты в Барселоне, где проиграл хоть и высокорейтинговому, но совсем не любителю земли Алексу де Минауру. В Мадриде испанец взял реванш у австралийца и даже дошел до четвертого раунда, где его остановил перспективный чех Иржи Легечка. В столице Италии Рафу деклассировал Хуберт Хуркач, который также никогда не воспринимался как серьезная сила на грунте. Пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев после тренировки с Надалем перед Ролан Гаррос утверждает, что испанец играет заметно лучше, чем в последние недели. Что ж, проверим это утверждение уже совсем скоро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Действующий чемпион Новак Джокович после неудачного старта на австралийском харде все никак не вернется на победный путь. В Монте-Карло его остановил грунтовый мастер Каспер Рууд, а в Риме – крепкий чилиец Алехандро Табило. Ноле поехал даже в Женеву на турнир ATP 250, но и там в полуфинале уступил чеху Томашу Махачу. 22 мая Новаку исполнилось 37 лет, он все еще первая ракетка мира, но, очень похоже на то, что его время на вершине подходит к концу. Честно говоря, так казалось и после финала Уимблдона-2023, но после этого Джокович провел фантастическую вторую часть сезона. Сколько у него еще скрытых резервов – не знает никто, тем не менее многие молодые теннисисты уже перестали его бояться. Это первый шаг к победе на великими.

Последним, кто выигрывал Ролан Гаррос не из пары Надаль/Джокович, был Стэн Вавринка в 2015-м. В этом году в начале грунтового сезона себя очень хорошо показал Стефанос Циципас, который в третий раз в карьере выиграл любимый Мастерс в Монте-Карло и сразу же сыграл в финале турнира ATP 500 в Барселоне. В обоих финалах грек сражался с норвежцем Руудом. После этого Циципас разошелся, а теперь вроде как снова сошелся с испанкой Паулой Бадосой. Вполне вероятно, что изменчивая ситуация в личной жизни немного выбила его из колеи. Рууд в Мадриде и в Риме также не показал того результат, на который ожидал. В матче за титул в Женеве он разобрался с обидчиком Джоковича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Стефанос Циципас

Мастерс в Мадриде стоит выделить, потому что во время этого турнира состоялось много важных и не очень хороших событий. Начнем с того, что победа Рублева именно на этом турнире, возможно, и не читалась, но все же он один из сильнейших грунтовых специалистов, железный претендент на топ-8 на мейджорах. Но разве кто-то ожидал увидеть в финале Феликса Оже-Альяссима? Канадец, безусловно, теннисист сильный и перспективный и на Australian Open 2022 реально мог претендовать на победу, если бы дожал Медведева в 1/4 финала. Но после выигрыша турнира в Базеле в прошлом году он ничем не радовал своих болельщиков. В Мадриде на его пути открывались все ворота, до финала Феликс сыграл всего 3 полных матча из 6. Якуб Меньшик снялся с поединка третьего круга, Янник Синнер отказался играть четвертьфинал, в полуфинале также снялся Иржи Легечка. Это были не все снятия на турнире, который в итоге прозвали Madrid retirement open (Открытый чемпионат Мадрида по снятиям). В какой-то момент из первой десятки травмированы оказались почти все за исключением Александра Зверева, на счет которого шутили про «вавку в голове» (речь о домашнем насилии).

Главные подводящие турниры

Мастерс Рим. Финал

Александр Зверев (Германия) – Николас Харри (Чили) – 6:4, 7:5

Мастерс Мадрид. Финал

Андрей Рублев – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4:6, 7:5, 7:5

ATP 500 Барселона. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:3

Мастерс Монте-Карло. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:1, 6:4

Ролан Гаррос

Жеребьевка в этом году не особо на что-то влияет, ведь больших фаворитов нет. В прошлом году кроме Джоковича это был Карлос Алькарас, с которым они попали в одну половину сетки. Вот тогда это было действительно неприятно. В этом году серб уже не тот, а испанец из-за травм также не выглядит машиной для завоевания титулов на грунте. Перед стартом соревнований Карлитос носит компрессионный рукав из-за травмы предплечья, но уверяет, что чувствует себя лучше, чем в Мадриде, где проиграл Рублеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В первую четверть к Джоковичу попали Каспер Рууд, Томми Пол, Тэйлор Фритц, Адриан Маннарино, Франсиско Черундоло, Томас Мартин Этчеверри, Лоренцо Музетти, Алехандро Давидович Фокина. Также здесь сыграет и Гаэль Монфис. Грунтовых специалистов достаточно, сможет ли Новак пробиться в полуфинал в нынешней форме – большой вопрос.

Во второй четверти в первом раунде сразятся Александр Зверев и Рафаэль Надаль, это однозначно центральный матч первого круга. Если немец выиграет, то у него дальше может быть встреча с 20-летним гигантом Джовани Мпечи Перрикаром (203 см рост, 98 кг вес), выигравшим в субботу турнир в Лионе. Если посмотреть шире, то Хольгер Руне в нынешней форме не впечатляет, Алекс де Минаур, Карен Хачанов и Даниил Медведев на грунте также играют слабее, чем на других покрытиях. Может выстрелить Ян-Леннард Штруфф, взявший титул в Мюнхене.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

В верхней части нижней половины сетки буде сильнейшая заруба. Здесь собрались Карлос Алькарас, Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Также есть и другие сильные исполнители, как Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Уго Умбер и другие. Циципасу, например, начинать с венгром Мартоном Фучовичем, который в этом году уже выиграл турнир в Бухаресте.

В последней четверти сыграет Янник Синнер, который, по его словам, полностью очухался от травмы бедра. В Париже он уже доходил до 1/4 финала, почему бы не замахнуться и на более поздние раунды. Этому постараются помешать Хуберт Хуркач, Григор Димитров, Николас Харри, Алехандро Табило и Себасья Баэс. В первом круге будет матч со звездной вывеской Стэн Вавринка – Энди Маррей.

Что касается борьбы за статус первой ракетки мира, то у Синнера отличные шансы возглавить мировой рейтинг после завершения турнира. Джокович, как действующий чемпион, будет защищать в Париже 2000 очков в рейтинге ATP. В отличие от него, Синнер – только 45. Это означает, что сербу нужен как минимум выход в полуфинал (если Синнер не проиграет в первом матче, то финал), иначе Новак потеряет лидерство в рейтинге. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Букмекеры выставили коэффициент 3.4 на общую победу Алькараса, 3.9 – на Джоковича, 5.5 – на Синнера, 7.8 – на Зверева, 8.5 – на Циципаса, 12.0 – на Рууда. Остальные далеко позади, у Надаля больше 20.

В этом году не смогут сыграть в Париже Иржи Легечка (травма спины), Факундо Диас Акоста (травма плеча), Маттео Берреттини (не готов физически к 5-сетовому формату, готовится к травяному сезону) и Якуб Меньшик (не готов на 100% из-за неназванных проблем со здоровьем).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7]

Александр Зверев [1] – Ян-Леннард Штруфф

Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3]

Алехандро Табило [24] – Янник Синнер [2]

Наши

В этом сезоне в квалификации играл Виталий Сачко. В стартовом раунде отбора он уступил французу Мануэлю Гинару. Это было пятое участие Сачко в квалификации турнира Grand Slam, но первое именно в Париже.

Женщины

У женщин практически весь грунтовый сезон доминировала Ига Свёнтек, которая выиграла 14 из 15 матчей на глине. Единственное поражение состоялось на соревнованиях WTA 500 в Штутгарте, где она уступила неудобной для себе Елене Рыбакиной. Представительница Казахстана в итоге взяла титул, обыграв в финале украинку Марту Костюк.

Одним из главных вызовов для Свёнтек было удачное выступление на соревнованиях WTA 1000 в Мадриде – единственном большом грунтовом турнире, где она еще не побеждала. По пути в финал особых проблем не было, один сет у польки смогла выиграть лишь Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. А в финале ждала действующая чемпионка Арина Соболенко, которая оказалась сильнее польки на этих кортах в прошлом году. На этот раз Ига в тяжелом матче, который продолжался 3 часа 14 минут, взяла реванш. Теперь она выиграла на грунте все.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

После этого Свёнтек поехала в Рим, где теннисисткам по типу Рыбакиной и Соболенко сложнее зарабатывать легкие очки за счет преимущества в мощи ударов и подачи. Там полька практически не имела серьезных проблем, хотя неплохие матчи против нее отыграли Коко Гофф и Анжелик Кербер. В финале полька за полтора часа сломила сопротивление все той же Соболенко.

Отлично проявила себя во время грунтового сезона Даниэль Коллинс, которая в этом году собирается завершить карьеру. После блестящей победы в Майами в марте она продолжила успешное выступление на зеленом грунте в Чарльстоне, где очень уверенно взяла титул. В Мадриде и Риме Коллинс проиграла только Соболенко, в Испании это случилось на более ранней стадии, в Италии – в полуфинале. Также Даниэль дошла до финала на соревнованиях WTA 500 в Страсбурге, где уступила соотечественнице Мэдисон Киз, которая до 29 лет не выигрывала титулов на красном грунте.

Главные подводящие турниры

WTA 500 Страсбург. Финал

Мэдисон Киз (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:1, 6:2

WTA 1000 Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:2, 6:3

WTA 1000 Мадрид. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 7:5, 4:6, 7:6(7)

WTA 500 Штутгарт. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:2

WTA 500 Чарльстон. Финал

Даниэль Коллинс (США) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:1

Ролан Гаррос

В этом году Свёнтек безусловная фаворитка Ролан Гаррос. Букмекеры выдали на ее победу коэффициент 1.7 (в прошлом году было 1.8). Далее Соболенко (6.0), Гофф (7.0) и Рыбакина (10.5). У Коллинс 20.0, а дальше ни у кого нет меньше тридцати.

По результатам жеребьевки в первую четверть к Свёнтек попали Маркета Вондроушова, Даниэль Коллинс, Барбора Крейчикова, Вероника Кудерметова, Катерина Синякова, Екатерина Александрова, Мартина Тревизан. Во втором раунде польке, вероятно, предстоит сразится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой. Есть здесь и украинки, что не очень радует: Марта Костюк и Леся Цуренко могут сыграть между собой во втором круге.

Во второй четверти к Коко Гофф попали Онс Жабер, Алена Остапенко, Хаддад Майя, Каролин Гарсия, Людмила Самсонова, Лейла Фернандес, София Кенин. Из украинок здесь сыграют Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. При хорошей игре здесь можно немного пошуметь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

В верхней части нижней половины сетки к Елене Рыбакиной и Чжэн Циньвень попали Жасмин Паолини, Сорана Кырстя, Анжелик Кербер и даже Бьянка Андрееску, если вы еще о такой помните. Присутствует здесь и Элина Свитолина, которая стартует громким матчем против Каролины Плишковой.

В нижней четверти к Соболенко жребий определил Марию Саккари, Мэдисон Киз, Викторию Азаренко, Дарью Касаткину, Линду Носкову, Юлию Путинцеву, Майяр Шериф и Паулу Бадосу. Также не стоит сбрасывать со счетов Пейтон Стернс, которая в субботу выиграла турнир в Рабате. В целом, наименее интересная часть сетки для украинских болельщиков.

В этом году не сыграют на турнире Джессика Пегула (продолжает восстановление после травм), Каролина Мухова (восстанавливается после операции на запястье), Янина Викмайер (травма спины), Тэйлор Тайндсенд (растяжение связок голеностопа), Петра Квитова и Белинда Бенчич (обе – в декрете).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [11]

Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]

Елена Рыбакина [4] – Чжэн Циньвень [7]

Мария Саккари [6] – Арина Соболенко [2]

Наши

В этом году на Ролан Гаррос мы, как и в прошлом году, имеем сразу шесть представительниц в первом раунде основы. Многие получили хорошие сетки, но текущая форма почти каждой из украинок под большим вопросом.

Элина Свитолина во время грунтового сезона отыграла средне. Травма спины, полученная в Австралии, вероятно, так и не дает ни тренироваться, ни играть в полную силу. В Мадриде украинка проиграла Саре Соррибес Тормо, в Риме выдала настоящий триллер против немного травмированной Соболенко и была максимально близка к победе над второй ракеткой мира. Показалось, что именно слишком большое эмоциональное давление помешало реализовать свои шансы. Почему то нет сомнений, что с другой соперницей хотя бы один из тех трех матчболов был бы реализован. Если вынести за скобки все подвиги Марты Костюк в Штутгарте, то конкретно этот матч стал самым драматичным для украинок в текущем сезоне.

В Страсбурге Свитолиной защитить титул не удалось, а в Париже в прошлом году была 1/4 финала. Элина в первом круге с Плишковой будет однозначной фавориткой, дальше кто-то из француженок Ферро – Парри, далее, наверное, Павлюченкова и Рыбакина. Выход в четвертый круг станет отличным результатом, все что выше – космос.

Марта Костюк выдала сумасшедший турнир в Штутгарте, где в погоне за Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo оставила здоровья на несколько месяцев вперед. В Германии ей удалось обыграть Лауру Зигемунд, Чжэн Циньвень, Коко Гофф и Маркету Вондроушову. Неудивительно, что после этого Костюк превратилась в бледную тень себя самой, проиграв Майяр Шериф в Мадриде и Наоми Осаке в Риме. На Ролан Гаррос Марта стартует против опытной бразильской теннисистки Лауры Пигосси, которая деклассировала своих соперниц в квалификации. Конечно, Марта на бумаге фаворитка, но только не с тем уровнем игры, который был после Штутгарта. Далее возможен матч с Цуренко. Смотреть еще дальше пока что не имеет смысла.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Уровень игры Даяны Ястремской после Австралии пытается, но пока не может догнать ее рейтинг. В этом году на грунте удалось обыграть Эмильяну Аранго и Лауру Зигемунд, что уже неплохо, но не более. Серьезные соперницы на глине Даяне сейчас не по зубам. Ястремская стартует с хорошо знакомой Томлянович и шансы даже на третий круг неплохие, но там будет ждать Коко Гофф.

Леся Цуренко в этом сезоне играет чуть хуже, чем в предыдущем, что неудивительно почти в 35 лет. На старте ей предстоит сыграть с хорваткой Донной Векич, которую украинка обыграла на тай-брейке третьего сета в Риме. Шансы равны, очень хотелось бы увидеть матч Леси против Марты.

Ангелина Калинина дошла до полуфиналов в Руане и в Страсбурге, но все равно опустилась в рейтинге из-за того, что слишком много потеряла за прошлогодний финал в Риме. Ангелина сейчас в неплохой форме, в первом круге ей играть с грунтовой специалисткой Камилой Осорио, что сразу же будет хорошим экзаменом. Далее – Онс Жабер, которая сейчас играет средне. Шансы на победу точно будут, а дальше может открыться неплохая сетка до 1/4 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Юлия Стародубцева впервые приехала на Ролан Гаррос и успешно прошла квалификационный барьер, не отдав соперницам ни единого сета. В первом круге она еще и остановила Катарину Завацкую, которая в теории также имела шансы пробиться в основу на любимом мейджоре. В первом круге основы Стародубцева сыграет против Кристины Букши. Испанки на глине – это всегда неприятно, но шансы есть. В Мельбурне Юлия перегорела перед матчем с Жабер, здесь должно быть веселее. Далее, вероятно, Хаддад Майя, это уже соперница другого уровня.

В квалификации играла и Дарья Снигур, в этом году она наконец-то добыла первую победу в отборе к грунтовому мейджору. Но шансов пройти квал у нее не было. Даша уже может готовиться к любимой траве.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют в воскресенье в 12:00 по Киеву. В первый день из украинок сыграют Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Леся и Даяна выйдут на корт первым запуском, Марта – вторым.

Также не забывайте, что на Ролан Гаррос тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков. Это правило унифицировано на всех мейджорах.