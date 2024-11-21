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  4. «Буффон или Доннарумма? Нельзя сравнивать». Матерацци о вратарях Италии
Италия
21 ноября 2024, 05:25 | Обновлено 21 ноября 2024, 05:26
165
0

«Буффон или Доннарумма? Нельзя сравнивать». Матерацци о вратарях Италии

Бывший игрок миланского «Интера» играл с легендарным вратарем в сборной

21 ноября 2024, 05:25 | Обновлено 21 ноября 2024, 05:26
165
0
«Буффон или Доннарумма? Нельзя сравнивать». Матерацци о вратарях Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал, кого он считает лучшим вратарем страны.

«Нельзя сравнивать Доннарумму и Буффона. Буффон — лучший вратарь всех времен. Он значительно изменил футбол именно с позиции вратаря. У него было свое видение игры.

Что касается Доннаруммы, то это хороший вратарь современности. Ему не нужно пытаться стать таким, как Буффон, или сравнивать себя с ним. Он должен идти своим путем, и из этого будет результат», — прокомментировал Матерацци.

Джанлуиджи Буффон начинал свою карьеру в «Парме». Затем он перешел в туринский «Ювентус», где провел 17 сезонов. Также сыграл за сборную Италии 176 матчей.

Буффон выиграл чемпионат мира в 2006 году. Также вратарь известен тем, что за свою карьеру ни разу не выиграл Лигу чемпионов, хотя трижды играл в финале.

Ранее Матерацци прокомментировал, мог ли бы иностранный тренер работать в сборной Италии.

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Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма Марко Матерацци сборная Италии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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