США – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
21 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.
В четверг путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные США и Австралии. Ориентировочное время начала игры – 11:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы команд будут известны незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Победители поединка США – Австралия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Аргентины.
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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