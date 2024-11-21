Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. США – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
21 ноября 2024, 04:29 |
20
0

США – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

21 ноября 2024, 04:29 |
20
0
США – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по теннису

21 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

В четверг путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные США и Австралии. Ориентировочное время начала игры – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд будут известны незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победители поединка США – Австралия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Аргентины.

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Германия и Канада определили второго полуфиналиста Кубка Дэвиса 2024
Германия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»
Кубок Дэвиса сборная США по теннису сборная Австралии по теннису смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: результаты матчей
Теннис | 20 ноября 2024, 22:01 1
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: результаты матчей

Плей-офф соревнований прошел в Малаге с 13 по 20 ноября

ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
Футбол | 20 ноября 2024, 05:28 2
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко

Влада Зинченко – одна из тех сильных девушек, которые всегда поддержат своего мужчину

Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Футбол | 20.11.2024, 06:23
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 23:59
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Футбол | 20.11.2024, 07:47
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
20.11.2024, 06:05 26
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
19.11.2024, 22:02
Бокс
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем