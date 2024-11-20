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Кубок Дэвиса
20 ноября 2024, 08:20 |
48
0

Германия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

20 ноября 2024, 08:20 |
48
0
Германия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в Малаге (Испания) продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

В среду путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Германии и Канады. Ориентировочное время начала игр – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Германия – Канада выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против Нидерландов.

Составы команд будут объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Кубок Дэвиса сборная Канады по теннису сборная Германии по теннису смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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