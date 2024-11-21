Возможные соперники Украины, продажа Зинченко, последнее слово Надаля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 ноября.

1А. Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций

Оппонентами сине-желтых могут стать Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

1B. Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

2А. Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций

Специалист отметил слабый старт от своих протеже

2В. «Заставили Албанию ошибаться». Яремчук озвучил рецепт победы в Лиге наций

Роман Яремчук отметил, что было очень важно добыть положительный результат

2С. «Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании

Артем считает, что главной задачей было достижение положительного результата

3А. «Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой

Лондонский клуб могут покинуть еще два игрока

3В. ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый тренер. Легенда Арсенала возглавил Дженоа

Патрик Виейра подписал контракт до лета 2026 года

4. УЕФА вынес решение по скандальному матчу команды Луческу

Сборной Косово засчитано техническое поражение за оставление футбольного поля

5A. НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»

Прощальная речь легендарного теннисиста после поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса

5В. Надаль закончил карьеру. Реакция теннисного мира на уход легенды

Испанец выступал профессионально на протяжении 23 лет

6А. Чемпионки мира. Определены победительницы Кубка Билли Джин Кинг 2024

Сборная Италии в финале командного турнира уверенно переиграла Словакию 2:0

6В. «Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA

Организаторы турнира в Чарльстоне не позволили Катарине Завацкой нормально отдохнуть

7А. Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил

Легендарная трилогия вряд ли состоится

7В. «Ты – позор бокса». Внук Мухаммеда Али обратился к Джейку Полу

Нико Али Уолш недоволен поединком американского блогера с Майком Тайсоном

8. Украинский боксер одержал победу в чемпионском поединке

Александр Соломенников провел бой за пояс в Португалии

9. Ребров удержался, но сути это не меняет

Валерий Василенко все равно недоволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»

10. Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо

Блогер Sport.ua рассказывает о воспитанниках Академии «Динамо», которые сейчас выступают в Европе