Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возможные соперники Украины, продажа Зинченко, последнее слово Надаля
Другие новости
21 ноября 2024, 06:00 |
289
0

Возможные соперники Украины, продажа Зинченко, последнее слово Надаля

Главные новости за 20 ноября на Sport.ua

21 ноября 2024, 06:00 |
289
0
Возможные соперники Украины, продажа Зинченко, последнее слово Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 ноября.

1А. Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Оппонентами сине-желтых могут стать Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

1B. Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

2А. Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Специалист отметил слабый старт от своих протеже

2В. «Заставили Албанию ошибаться». Яремчук озвучил рецепт победы в Лиге наций
Роман Яремчук отметил, что было очень важно добыть положительный результат

2С. «Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании
Артем считает, что главной задачей было достижение положительного результата

3А. «Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Лондонский клуб могут покинуть еще два игрока

3В. ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый тренер. Легенда Арсенала возглавил Дженоа
Патрик Виейра подписал контракт до лета 2026 года

4. УЕФА вынес решение по скандальному матчу команды Луческу
Сборной Косово засчитано техническое поражение за оставление футбольного поля

5A. НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»
Прощальная речь легендарного теннисиста после поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса

5В. Надаль закончил карьеру. Реакция теннисного мира на уход легенды
Испанец выступал профессионально на протяжении 23 лет

6А. Чемпионки мира. Определены победительницы Кубка Билли Джин Кинг 2024
Сборная Италии в финале командного турнира уверенно переиграла Словакию 2:0

6В. «Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Организаторы турнира в Чарльстоне не позволили Катарине Завацкой нормально отдохнуть

7А. Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарная трилогия вряд ли состоится

7В. «Ты – позор бокса». Внук Мухаммеда Али обратился к Джейку Полу
Нико Али Уолш недоволен поединком американского блогера с Майком Тайсоном

8. Украинский боксер одержал победу в чемпионском поединке
Александр Соломенников провел бой за пояс в Португалии

9. Ребров удержался, но сути это не меняет
Валерий Василенко все равно недоволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»

10. Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо
Блогер Sport.ua рассказывает о воспитанниках Академии «Динамо», которые сейчас выступают в Европе

По теме:
Валидол и плей-офф ЛН команды Реброва, ничья молодежки, Надаль завершил
Дания и Хорватия вышли в плей-офф, скандал на пресс-конференции Реброва
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
Футбол | 20 ноября 2024, 05:28 2
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченко

Влада Зинченко – одна из тех сильных девушек, которые всегда поддержат своего мужчину

Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Бокс | 20 ноября 2024, 08:51 0
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али

Форман выделил Майка Тайсона

ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью
Футбол | 21.11.2024, 04:21
ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью
ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Футбол | 21.11.2024, 00:59
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Футбол | 20.11.2024, 06:23
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
19.11.2024, 22:02
Бокс
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем