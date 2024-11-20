ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый тренер. Легенда Арсенала возглавил Дженоа

Итальянский «Дженоа» официально объявил о назначении французского специалиста Патрика Виейра на должность главного тренера.

Отмечается, что легендарный экс-игрок лондонского «Арсенала» подписал с клубом Серии А контракт до завершения сезона 2025/26.

До лета 2024 года Патрик Виейра работал главным тренером французского «Страсбура». Ранее он имел опыт работы с «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и «Кристал Пэлас».

В этой кампании «Дженоа» провел 12 матчей в чемпионате Италии, набрав в них 10 очков, что позволяет занимать в турнирной таблице лишь 17-е место. Отрыв от зоны вылета – всего 1 зачетный балл. Напомним, за команду выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

До Патрика Виейры «Дженоа» возглавлял Альберто Джилардино, которого уволили день назад.