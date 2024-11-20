ОФИЦИАЛЬНО. У Малиновского новый тренер. Легенда Арсенала возглавил Дженоа
Патрик Виейра подписал контракт до лета 2026 года
Итальянский «Дженоа» официально объявил о назначении французского специалиста Патрика Виейра на должность главного тренера.
Отмечается, что легендарный экс-игрок лондонского «Арсенала» подписал с клубом Серии А контракт до завершения сезона 2025/26.
До лета 2024 года Патрик Виейра работал главным тренером французского «Страсбура». Ранее он имел опыт работы с «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и «Кристал Пэлас».
В этой кампании «Дженоа» провел 12 матчей в чемпионате Италии, набрав в них 10 очков, что позволяет занимать в турнирной таблице лишь 17-е место. Отрыв от зоны вылета – всего 1 зачетный балл. Напомним, за команду выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
До Патрика Виейры «Дженоа» возглавлял Альберто Джилардино, которого уволили день назад.
Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 20, 2024
Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.
Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il… pic.twitter.com/jmp8m6guxr
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