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  4. «Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Англия
20 ноября 2024, 10:19 |
607
3

«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой

Лондонский клуб могут покинуть еще два игрока

20 ноября 2024, 10:19 |
607
3
«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Мик Браун сообщил, что лондонский Арсенал намерен продать украинского полузащитника Александра Зинченко.

«В клубе есть три игрока, которых они хотели бы продать. Это Габриэль Жезус, Зинченко и Киран Тирни. Они не входят в планы тренера.

Когда дело доходит до продажи, нужно смотреть на то, какие имеешь активы. Это позволит им значительно сократить расходы на заработную плату и направить деньги на укрепление своей команды.

Иногда это работает так: нужно позволить некоторым второстепенным игрокам уйти, собрать с продаж немного денег, а затем обновить состав новыми игроками на подмену», – сказал Браун.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 5 матчей в составе Арсенала. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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anacreon
Зіна на лавці. Арсенал на 4-му місці. Офігєнно Арсеналу допомагають ті, що заміняють Зіну.
Насправді прихід Зінченка і Жезуса реально підняв Арсенал з того дна, на якому він був роками. І Арсенал повернувся в ЛЧ, двічі боровся за чемпіонство. Потім Зіну почали чмирити фани, Артета почав саджати на лавку. І Арсенал знову скотився на те місце, де був до приходу Зіни.
Зінченку треба напевно йти хоча б для того, аби перестати сидіти на травмах, бо в Артети так сильно заганяють гравців, що вони травмуються.
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+1
Андрій Шевченко
Назад в обіссяну уфу чи в обісраний шлюхтар
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-3
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