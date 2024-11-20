«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
Лондонский клуб могут покинуть еще два игрока
Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Мик Браун сообщил, что лондонский Арсенал намерен продать украинского полузащитника Александра Зинченко.
«В клубе есть три игрока, которых они хотели бы продать. Это Габриэль Жезус, Зинченко и Киран Тирни. Они не входят в планы тренера.
Когда дело доходит до продажи, нужно смотреть на то, какие имеешь активы. Это позволит им значительно сократить расходы на заработную плату и направить деньги на укрепление своей команды.
Иногда это работает так: нужно позволить некоторым второстепенным игрокам уйти, собрать с продаж немного денег, а затем обновить состав новыми игроками на подмену», – сказал Браун.
В текущем сезоне Зинченко сыграл 5 матчей в составе Арсенала. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.
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Насправді прихід Зінченка і Жезуса реально підняв Арсенал з того дна, на якому він був роками. І Арсенал повернувся в ЛЧ, двічі боровся за чемпіонство. Потім Зіну почали чмирити фани, Артета почав саджати на лавку. І Арсенал знову скотився на те місце, де був до приходу Зіни.
Зінченку треба напевно йти хоча б для того, аби перестати сидіти на травмах, бо в Артети так сильно заганяють гравців, що вони травмуються.