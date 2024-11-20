«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой

Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Мик Браун сообщил, что лондонский Арсенал намерен продать украинского полузащитника Александра Зинченко.

«В клубе есть три игрока, которых они хотели бы продать. Это Габриэль Жезус, Зинченко и Киран Тирни. Они не входят в планы тренера.

Когда дело доходит до продажи, нужно смотреть на то, какие имеешь активы. Это позволит им значительно сократить расходы на заработную плату и направить деньги на укрепление своей команды.

Иногда это работает так: нужно позволить некоторым второстепенным игрокам уйти, собрать с продаж немного денег, а затем обновить состав новыми игроками на подмену», – сказал Браун.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 5 матчей в составе Арсенала. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.