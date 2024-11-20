«Заставили Албанию ошибаться». Яремчук озвучил рецепт победы в Лиге наций

Форвард национальной сборной Роман Яремчук поделился эмоциями после победы над Албанией в заключительном матче группового этапа Лиги наций (2:1). Роман особо отметил празднование первого гола национальной команды.

– Роман, вы забили второй гол, и он оказался победным. Расскажите об этом?

– Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть.

– Ждали ли что Зинченко сыграет на добивании?

– Тренер просил его быть в этой зоне. Он действительно хорошо выполнил свой удар.

– Вы присоединились к Александру Зинченко с футболкой «1000». Это была запланированная акция или спонтанное решение?

– Да, это была запланированная акция. Мы сегодня перед игрой весь день говорили об этом, о том, что в Украине уже 1000 дней гибнут люди. Поэтому мы планировали это, – сказал Роман.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Раньше своими эмоциями после победной игры поделился Александр Зинченко.