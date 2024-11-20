«Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании
Артем считает, что главной задачей было достижение положительного результата
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями после победы национальной команды над Албанией в заключительном матче группового этапа Лиги наций (2:1).
– Артем, где смотрели матч сборной Украины против Албании?
– Мы с Алиевым вместе смотрели игру, делали общий стрим. Смеялись столько, будто в «нулевые» погрузились. Я заказал суши, организовал студию. Спасибо за помощь моей команде. Это было круто!
– Как вам сама игра, понравилось, как выглядела Украина?
– Ну… В таких играх главное – результат. Мы его получили. Какие могут быть вопросы? Сама же игра мне напоминала винегрет – все намешано, много сумбура. Возможно, мне многое не нравится, но я, как простой болельщик, в такое непростое время для нашей страны, жду результата, и он, слава Богу, есть.
Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.
Ранее своими эмоциями поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.
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