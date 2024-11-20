«Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями после победы национальной команды над Албанией в заключительном матче группового этапа Лиги наций (2:1).

– Артем, где смотрели матч сборной Украины против Албании?

– Мы с Алиевым вместе смотрели игру, делали общий стрим. Смеялись столько, будто в «нулевые» погрузились. Я заказал суши, организовал студию. Спасибо за помощь моей команде. Это было круто!

– Как вам сама игра, понравилось, как выглядела Украина?

– Ну… В таких играх главное – результат. Мы его получили. Какие могут быть вопросы? Сама же игра мне напоминала винегрет – все намешано, много сумбура. Возможно, мне многое не нравится, но я, как простой болельщик, в такое непростое время для нашей страны, жду результата, и он, слава Богу, есть.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.