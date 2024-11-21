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Испания
21 ноября 2024, 08:53 |
770
0

Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому

«Сливочные» не планируют отдавать Эндрика в аренду

21 ноября 2024, 08:53 |
770
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Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Мадридский «Реал» определился с судьбой юного бразильского полузащитника Эндрика, которого активно сватали в римскую «Рому», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные не планируют отдавать в аренду этой зимой – сам бразилец не хочет покидать Мадрид.

Отмечается, что информация о переезде в Англию, где интерес, якобы, проявляет местный «Саутгемптон» не соответствует действительности.

В нынешнем сезоне Эндрик провел 10 матчей за «Реал», забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.

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Эндрик Реал Мадрид трансферы Рома Рим Саутгемптон трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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