Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому
«Сливочные» не планируют отдавать Эндрика в аренду
Мадридский «Реал» определился с судьбой юного бразильского полузащитника Эндрика, которого активно сватали в римскую «Рому», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные не планируют отдавать в аренду этой зимой – сам бразилец не хочет покидать Мадрид.
Отмечается, что информация о переезде в Англию, где интерес, якобы, проявляет местный «Саутгемптон» не соответствует действительности.
В нынешнем сезоне Эндрик провел 10 матчей за «Реал», забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.
🚨⚪️ Real Madrid have not activated any plan to loan out Endrick in January and Endrick is not planning to leave.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2024
Reports from England about Southampton loan move are not true at all. pic.twitter.com/z9dObEZAMp
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