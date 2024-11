Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому

Мадридский «Реал» определился с судьбой юного бразильского полузащитника Эндрика, которого активно сватали в римскую «Рому», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные не планируют отдавать в аренду этой зимой – сам бразилец не хочет покидать Мадрид.

Отмечается, что информация о переезде в Англию, где интерес, якобы, проявляет местный «Саутгемптон» не соответствует действительности.

В нынешнем сезоне Эндрик провел 10 матчей за «Реал», забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.

