Игрок Шахтера оказался 4-м в списке самых дорогих форвардов U-23 вне Европы
В топе оказался 20-летний венесуэлец Кевин Келси
Специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES) составили свой список из десяти самых дорогих центрфорвардов современного футбола, которые пребывают в возрасте до 23 лет и не играют в Европе.
Оценочная стоимость игроков высчитывалась CIES на основании собственной методики, и отличается от той, которую выставляет на игроков известный портал Transfermarkt.
На четвертой строчке рейтинга оказался 20-летний венесуэльский центрфорвард «Шахтера» Кевин Келси, который в настоящий момент имеет арендное соглашение с клубом MLS «Цинциннати», причем последние обладают опцией на выкуп контракта игрока, срок действия которой рассчитан до конца ноября и, по неофициальным данным, составляет 5 миллионов долларов.
Интересно, что в «Цинциннати» полностью довольны Келси, но пока не готовы выкупить его контракт у «Шахтера», так как считают оговоренную сумму чрезмерно высокой.
А вот CIES, наоборот, дает оценочную стоимость Келси в разы выше, чем та, которую прописал при аренде «Шахтер». Речь идет об 11,1 миллионах евро.
Выше Келси в рейтинге расположились только 21-летний бразилец Маркос Леонардо из «Аль-Хиляля» (27,6 млн евро), его 18-летний соотечественник Кауа Элиас из «Флуминенсе» (15,4 млн евро) и 22-летний уругваец Тьяго Борбас из «РБ Брагантино» (13,9 млн евро).
🔝 transfer values, U2⃣3⃣ non-European-based centre forwards 🥅— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 17, 2024
🥇 #MarcosLeonardo 🇧🇷 €27.6m
🥈 #KauaElias 🇧🇷 €15.4m
🥉 #ThiagoBorbas 🇺🇾 €13.9m#Kelsy 🇻🇪 #Arezo 🇺🇾 #KaioJorge 🇧🇷 #Cadu 🇧🇷 #RussellRowe 🇨🇦 #Kennedy 🇧🇷 #Mijatovic 🇷🇸
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Отметим, что на Transfermarkt контракт Келси в настоящий момент оценивается всего в 2,5 миллиона евро.
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