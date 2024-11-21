«Он задумается». Эксперт – о лучшем игроке Украины в игре с Албанией

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Зинченко справедливо получил «Льва матча». Теперь Артета в «Арсенале» задумается, почему Саше нет места слева в защите, хотя он ловко действует и в середине поля как диспетчер. На этой позиции может помочь «канонирам» побороться за чемпионство».

В игре против Албании Александр Зинченко провел на поле 69 минут и отметился забитым мячом.