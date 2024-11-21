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  4. «Он задумается». Эксперт – о лучшем игроке Украины в игре с Албанией
Лига наций
21 ноября 2024, 10:44 |
361
0

«Он задумается». Эксперт – о лучшем игроке Украины в игре с Албанией

Вячеслав Грозный отметил Александра Зинченко

21 ноября 2024, 10:44 |
361
0
«Он задумается». Эксперт – о лучшем игроке Украины в игре с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Зинченко справедливо получил «Льва матча». Теперь Артета в «Арсенале» задумается, почему Саше нет места слева в защите, хотя он ловко действует и в середине поля как диспетчер. На этой позиции может помочь «канонирам» побороться за чемпионство».

В игре против Албании Александр Зинченко провел на поле 69 минут и отметился забитым мячом.

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Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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