«Он задумается». Эксперт – о лучшем игроке Украины в игре с Албанией
Вячеслав Грозный отметил Александра Зинченко
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):
«Зинченко справедливо получил «Льва матча». Теперь Артета в «Арсенале» задумается, почему Саше нет места слева в защите, хотя он ловко действует и в середине поля как диспетчер. На этой позиции может помочь «канонирам» побороться за чемпионство».
В игре против Албании Александр Зинченко провел на поле 69 минут и отметился забитым мячом.
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