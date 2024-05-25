Праймовая Парма-1996/97: Анчелотти, звезды и будущий коуч Шахтера в составе

Чемпионом сезона-2023/24 в итальянской Серии Б стала «Парма». На финише команда, которую тренирует 50-летний Фабио Пеккья, даже позволила себе немного «посорить» очками, однако все равно оказалась первой с 3-очковым отрывом от «Комо». «Крестоносцы» впервые в своей истории выиграли второй по рангу дивизион итальянского футбола, однако их ключевым достижением на национальном уровне все еще остается второе место в Серии А сезона-1996/97. Именно тогда, как считают многие, была сильнейшая, если не сказать праймовая, «Парма» за все время.

Что ж, это отличный повод вспомнить некоторые ключевые моменты того периода…

Основные перипетии сезона

В 1995 году «Парма», наиболее славные страницы в истории которой начинались с периода руководства командой Невио Скалой, стала триумфатором Кубка УЕФА. В финале «крестоносцы» по сумме двух матчей одолели земляков из «Ювентуса» (1:0, 1:1), однако в следующем сезоне не смогли развить успех, после чего Скала ушел искать новую мотивацию в проблемную «Перуджу», а новым наставником «Пармы» стал откровенно малоизвестный на тот момент (за пределами Италии так точно) экс-коуч «Реджаны» Карло Анчелотти.

В начале и середине «девяностых» безусловным гегемоном в итальянской Серии А являлся «Милан», который и выиграл чемпионство в сезоне-1995/96. Однако в первенстве-1996/97 «россонери» не только не смогли отстоять титул, но и вовсе выдали худший свой турнирный показатель за всю «эру Берлускони». Оставшийся без ряда прежних звезд первой величины и начавший свой путь к обновлению «Милан» финишировал лишь на одиннадцатом месте, по причине чего никакой, даже формальной, конкуренции «Ювентусу» создать не смог.

Туринский гранд на тот момент уже несколько лет возглавлял Марчелло Липпи. Специалисту удалось выстроить весьма неплохую команду, однако старт первенства выдался для «Ювентуса» непростым. В первых десяти турах «Старая синьора» растеряла немало очков: сыграла вничью с «Реджаной» (1:1), проиграла «Виченце» (1:2), не смогла одолеть «Рому» (1:1), «Наполи» (1:1) и «Милан» (0:0).

В этот период ключевым претендентом на титул казался «Интер» Роя Ходжсона, но затем «нерадзурри» вошли в свою «черную полосу», а «Ювентус», наоборот, обрел стабильность и по итогом 12-го тура возглавил турнирную таблицу. С того момента подопечные Марчелло Липпи больше не опускались с позиции № 1, и в итоге весьма справедливо стали чемпионами.

1997 год. Ювентус – чемпион Италии. Марчелло Липпи (на переднем плане) и Зинедин Зидан готовятся к празднованию

А вот «Интеру» занять вторую позицию помешала сенсационная «Парма». «Крестоносцы» уже в первом туре нанесли сокрушительное поражение «Наполи» (3:0), после чего развить успех им так и не удалось. «Парма» чередовала победы с потерями очков, и к одиннадцатому туру оказалась на 14-м месте в турнирной таблице (на тот момент в Серии А играло 18 команд).

Казалось бы, сезон с молодым Анчелотти во главе можно считать проваленным, хотя ранее Скала решил уйти, финишировав на шестой позиции, но все очень круто начало меняться во второй половине чемпионата. В конце декабря 1996-го «Парма» сперва на выезде одолела «Милан» (1:0), уже в следующем туре «крестоносцы» на своем поле нанесли поражение «Ювентусу» (1:0), а всего в календарном 1997 году в рамках указанного сезона в 20 матчах добыли 14 побед при 3 ничьих и 3 поражениях.

Талантливая и амбициозная «Парма» в концовке сезона-1996/97 была в таком порядке, что вполне была способна замахнуться и на чемпионство, однако… На этот раз «спарка» с «Миланом» и «Ювентусом», которая состоялась в 31-м и 32-м турах чемпионата, не принесла «крестоносцам» максимум очков. Да, подопечные Анчелотти не проиграли ни одному гранду, ни другому, однако те две ничьи (1:1 – каждая) однозначно сыграли в пользу «Ювентуса», который, в свою очередь, еще 6 апреля на выезде провел абсолютно выдающийся поединок против «Милана», завершившийся погромом «россонери» на переполненном «Сан-Сиро» со счетом 6:1 (по дублю оформили Виери и Югович, еще по одному мячу забивали Зидан и Аморузо).

Второе место позволило «Парме» впервые в клубной истории квалифицироваться в Лигу чемпионов, а ее главному тренеру и ряду основных футболистов сделать очень существенный шаг к звездному статусу…

Главный тренер

До работы с «Пармой» Карло Анчелотти, как уже упоминалось, успел побыть лишь во главе скромной «Реджаны». Игровую карьеру он завершил в 1992 году в «Милане», после чего закончил тренерские курсы в Коверчано и подался в ассистенты к легендарному Арриго Сакки в сборную Италии.

Итальянская национальная команда под руководством Сакки и с активным участием молодого Анчелотти-ассистента в 1994 году добралась до финала чемпионата мира, который проходил на полях США. Тот турнир овеян множеством легенд, одна из которых гласит, что суеверный Сакки заставил игроков команды провести повторную жеребьевку игровых номеров на турнире, которая проходила еще до его начала. Дело в том, что изначально ключевой звезде «Скуадры Адзурры» на том мундиале Роберто Баджо выпал 17-й номер, под которым на ЧМ-1990 сыграл Роберто Донадони, не забивший послематчевый пенальти в полуфинальной серии против Аргентины. Италия тогда проиграла по 11-метровым (3:4), а № 17 начали считать несчастливым.

Поговаривают, что при повторной жеребьевке игровых номеров на № 17 Сакки изначально исключил варианты с Баджо и Барези. Оба этих футболиста были лидерами «Скуадры Адзурры», и получили 10-й и 6-й номера, соответственно. Семнадцатый же номер выпал Альбериго Эвани, который в финале вышел на замену вместо Дино Баджо. Однако злодейка-судьба сыграла с Сакки в свою игру: финал между Бразилией и Италией завершился ничьей 0:0, а в послематчевой серии пенальти у «Скуадры Адзурры» забил Эвани, но не забили Барези и Роберто Баджо, которых так старался уберечь от несчастий Арриго. Промах «Божественного хвостика» оказался роковым – итальянцы проиграли 2:3…

Через год после того мундиаля Анчелотти решил покинуть сборную, хотя Сакки оставался ее наставником до Евро-1996, куда итальянцы поехали, но не смогли даже выйти из группы. Карло прельстила возможность самостоятельной работы, ведь его позвали в «Реджану». Этот коллектив на тот момент играл в Серии Б, и под руководством молодого и амбициозного наставника сумел с ходу квалифицироваться в элиту.

Однако оставаться в «Реджане» Анчелотти не стал, и принял приглашение от «Пармы», как раз попрощавшейся со Скалой. Именно Невио, как считают многие, заложил фундамент успехов для «крестоносцев» тех времен. Но молодому Карло удалось сразу же превзойти показатель предшественника, установив для команды уже в дебютном сезоне ключевой ориентир для выступлений в Серии А, который держится и по настоящий момент – второе место…

1997 год. Карло Анчелотти (в центре) – главный тренер Пармы

Всего в «Парме» Анчелотти провел два года. В сезоне-1997/98 «крестоносцы» уже не смогли навязать реальную чемпионскую конкуренцию «Ювентусу» и «Интеру», финишировав шестыми, вследствие чего Карло был уволен, и около полугода оставался без работы, прежде чем в феврале 1999-го получил приглашение заменить Липпи в «Ювентусе».

С того момента Анчелотти практически никогда не разменивался на работу с «середняками». Единственное исключение – «Эвертон», с которым маститый итальянец работал с 2019 по 2021 годы. А так от банального перечисления мест работы Анчелотти с 1999-го и по настоящий момент начинает сразу же рябить в глазах от звездности названий: «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария», «Наполи» и снова «Реал», который Карло возглавляет с 2021 года и в текущем сезоне уже сделал чемпионом Испании, а также вывел в финал Лиги чемпионов…

Ключевые игроки – будущие звезды мирового футбола

На момент прихода Анчелотти на пост главного тренера «Пармы» в команде уже было несколько известных мастеров и перспективных исполнителей. Среди первых выделялся Джанфранко Дзола, который не смог вписаться в игровую модель Карло и вскоре был продан в «Челси», среди вторых – Джанлуиджи Буффон и Фабио Каннаваро.

1997 год. Джанлуиджи Буффон

Буффон является выпускником академии «Пармы», в первой команде которой он дебютировал в 17-летнем возрасте еще при Невио Скале в конце 1995-го. Однако именно с приходом на тренерский мостик «крестоносцев» Анчелотти Джанлуиджи превратился в основного вратаря «Пармы». За свою родную команду голкипер выступал до лета 2001 года, после чего за неимоверные на тот момент 53 миллиона евро переехал в «Ювентус». Дальнейшая карьера Буффона привела его к статусу безоговорочной звезды мирового футбола: с «Ювентусом» вратарь стал 10-кратным чемпионом Италии, с «Пари Сен-Жермен» - чемпионом Франции, а со сборной Италии – чемпионом мира. В 2021 году кипер вернулся доигрывать в родную «Парму», где летом минувшего года и повесил перчатки на гвоздь, не сумев помочь «крестоносцам» выиграть плей-офф за путевку в Серию А.

1997 год. Фабио Каннаваро (справа)

Фабио Каннаваро, начинавший профессиональную карьеру в «Наполи», оказался в «Парме» в 1995 году. Ключевым игроком команды центрбек стал еще при Невио Скале, и не утратил позиций с приходом на тренерский мостик Анчелотти. За «крестоносцев» Каннаваро играл до 2002 года, а затем был продан в «Интер» за 23 миллиона евро. Впоследствии также поиграл за «Ювентус» и «Реал». Становился 2-кратным чемпионом Италии с «Ювентусом» (впоследствии титулы были аннулированы), а также 2-кратным чемпионом Испании с «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира со сборной Италии, и тогда же стал обладателем престижной индивидуальной награды «Золотой мяч». Карьеру игрока Каннаваро завершил в 2012 году в Индии, после чего пошел в тренерство. Ныне 50-летний специалист работает с «Удинезе».

Тремя наиболее яркими игроками, которые пополнили «Парму» в первый сезон Анчелотти являются Энрико Кьеза, Лилиан Тюрам и Эрнан Креспо.

Кьезу «крестоносцы» подписали из «Сампдории», и он стал лучшим голеадором команды в сезоне-1996/97 в Серии А, отличившись 14 забитыми мячами в 29 поединках. В «Парме» Энрико провел три сезона, после чего за весьма солидные деньги ушел в «Фиорентину». В дальнейшем поиграл также за «Лацио», а заканчивал карьеру уже на куда более скромном уровне. Очевидно, что звездой мирового масштаба Кьеза так и не стал, однако для итальянского футбола конца 90-х он являлся таковым совершенно точно.

1997 год. Лилиан Тюрам

Лилиана Тюрама «Парме» посчастливилось подписать летом 1996 года из «Монако». В итоге в стане «крестоносцев» французский правый защитник провел, пожалуй, лучшие годы в профессиональной карьере. Игроком «Пармы» Тюрам оставался до лета 2001 года, после чего за 36 миллионов евро ушел в «Ювентус». Впоследствии также поиграл в «Барселоне», однако его расцвет пришелся на 1998 и 2000 годы, когда Лилиан в составе сборной Франции последовательно стал чемпионом мира и чемпионом Европы. Это навсегда сделало правого защитника одной из легенд французского и континентального футбола.

1997 год. Эрнан Креспо

Также знаковой фигурой для «Пармы» стал и аргентинский форвард Эрнан Креспо. Его «крестоносцы» подписали в августе 1996-го из «Ривер Плейта». В дебютном сезоне в чемпионате Италии нападающий забил 12 мячей, через год повторил этот показатель, а в двух последующих сезонах забивал еще больше – 16 и 22 гола, соответственно. Яркая и результативная игра Креспо за «Парму» привела к трансферу аргентинца в «Лацио» летом 2000 года за 57 миллионов евро. В столичной команде Эрнан с ходу наколотил 26 мячей и в дебютном за «орлов» сезоне стал лучшим снайпером Серии А. Затем выступал за «Интер», «Челси», «Милан» (с «нерадзурри» трижды становился чемпионом Италии, с «синими» – один раз выигрывал английскую Премьер-лигу). Как и Буффон, завершать профессиональную карьеру Креспо вернулся в «Парму». В начале 2012 года аргентинец попрощался с футболом, но вскоре вернулся в новом статусе – тренера. Ныне 48-летний Эрнан Креспо возглавляет экс-команду Сергея Реброва – эмиратский «Аль-Айн».

«Украинский след»

Как показали последующие годы, были в рядах той «Пармы» и представители, которых впоследствии жизнь в той или иной степени связала с футбольной Украиной. О Невио Скале, который стал первым иностранным тренером в истории «Шахтера» и впервые привел «горняков» к титулу чемпиона страны, мы уже вскользь упомянули, хотя этот специалист к сезону-1996/97 все-таки прямого отношения не имеет.

А вот кто напрямую помог «Парме» стать «серебряным» призером чемпионата Италии-1996/97, так это хорват Марио Станич. Его «крестоносцы» подписали в январе 1997 года из «Брюгге», где вингер демонстрировал чудеса результативности (20 забитых мячей в сезоне-1995/96 и 7 голов в 7 матчах в сезоне-1996/97). Забивать так же много в Италии у Марио не удалось, однако в целом он являлся крайне полезным исполнителем и имел регулярную практику в первой команде вплоть до момента своего ухода в «Челси» летом 2000 года. В футболке «синих» Станич впоследствии отыграл еще четыре сезона, а после повесил бутсы на гвоздь, причиной чему стала тяжелая травма колена.

В 2011 году Станич вернулся в «Брюгге», где восемь лет работал скаутом, затем ненадолго отбыл в родную Хорватию, где выполнял функции советника руководства «Хайдука», а в октябре 2023 года вошел в тренерский штаб Марино Пушича в «Шахтере».