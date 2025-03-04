Лунин или Куртуа? Назван стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Атлетико

4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского «Арсенала».

Ранее в 1/16 финала «Реал» дважды обыграл английский «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).

Карло Анчелотти и Диего Симеоне определились с заявками на игру

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота хозяев поля будет защищать Тибо Куртуа.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Камавинга, Браим Диас, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Атлетико Мадрид: Облак, Хименес, Льоренте, Лангле, Хави Галан, де Пауль, Барриос, Лино, Джулиано Симеоне, Гризманн, Альварес.