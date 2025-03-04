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  4. Лунин или Куртуа? Назван стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Атлетико
Испания
04 марта 2025, 20:47 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
2788
3

Лунин или Куртуа? Назван стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Атлетико

Карло Анчелотти и Диего Симеоне определились с заявками на игру

04 марта 2025, 20:47 | Обновлено 04 марта 2025, 20:54
2788
3
Лунин или Куртуа? Назван стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Атлетико
Коллаж Sport.ua

4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского «Арсенала».

Ранее в 1/16 финала «Реал» дважды обыграл английский «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).

Карло Анчелотти и Диего Симеоне определились с заявками на игру

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота хозяев поля будет защищать Тибо Куртуа.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Камавинга, Браим Диас, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Атлетико Мадрид: Облак, Хименес, Льоренте, Лангле, Хави Галан, де Пауль, Барриос, Лино, Джулиано Симеоне, Гризманн, Альварес.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов стартовые составы Тибо Куртуа Андрей Лунин Карло Анчелотти Диего Симеоне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Saar
🤣🤣🤣
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0
vazazh
Ну бля, так важливо, чи вийде луніен? Та в жопі під Куртуа він буде завжди. 
Ответить
-6
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