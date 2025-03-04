Лунин или Куртуа? Назван стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Атлетико
Карло Анчелотти и Диего Симеоне определились с заявками на игру
4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».
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Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского «Арсенала».
Ранее в 1/16 финала «Реал» дважды обыграл английский «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).
Карло Анчелотти и Диего Симеоне определились с заявками на игру
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота хозяев поля будет защищать Тибо Куртуа.
Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Камавинга, Браим Диас, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.
Атлетико Мадрид: Облак, Хименес, Льоренте, Лангле, Хави Галан, де Пауль, Барриос, Лино, Джулиано Симеоне, Гризманн, Альварес.
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 4, 2025
🆚 @AtletiEnglish pic.twitter.com/tgCWqX7ssM
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/UDMsoL2ogB— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 4, 2025
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