Невио Скала: успешный новатор, которому не дали шанса покорить Италию

Очень странно, что в такой системе, которую представляет из себя мировой футбол, где всевозможные награды и звания раздаются и приклеиваются практически на раз-два-три (стоит только провести один удачный сезон, как ты уже «великий тренер», «новатор», «профессор», «мастер со скамейки запасных» или «философ футбола»), заслуженной порции признания так и не получил тот, кто существенно повлиял на формирование «игры № 1». Речь об итальянце Невио Скале, который когда-то возглавлял «Шахтер» и вспомнить о котором ныне особенно актуально на фоне возобновления интереса «горняков» к итальянскому рынку тренеров. Собственно, на родине фигура Скалы до сих пор остается недооцененной и мало освещаемой…

Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков

Кто знает, почему имя Скалы практически никогда не появляется во всевозможных рейтингах итальянских тренеров. Там почти всегда есть место для таких мэтров, как Трапаттони, Сакки, Капелло, Липпи, Анчелотти, Аллегри, Конте, Сарри, Спаллетти, Манчини и т.д. Даже о Галеоне, Уливьери или Майфреди вспоминают и пишут чаще, относя их к когорте «новаторов» итальянского футбола. Но Невио Скалу упорно обходят стороной, хотя именно он выступил пионером, начав использовать в Италии схему с тремя центральными защитниками и двумя фланговыми игроками, активно работающими по всей «бровке». До этого такую схему в Европе применял лишь бельгиец Ги Тис.

В те годы итальянские футбольные тренеры в основном были разделены на два «течения». Первые, которых еще называли «традиционалистами» и к когорте которых относились Джованни Трапаттони, Энцо Беарзот, Луиджи Радиче, Оттавио Бьянки и некоторые другие, оставались верны тактическим догмам. Они использовали свободного защитника, так называемого либеро, который был призван подчищать огрехи центрбека, а также помогать фланговым игрокам обороны, активно подключавшимся к атаке и создающим ее ширину. Другие, которых в прессе величали «современниками» (это Арриго Сакки, Джованни Галеоне, Зденек Земан, Луиджи Майфреди и прочие), предпочитали задействовать схему в четыре защитника, два из которых играли в линию в центре, а два действовали на флангах.

Невио Скала, по сути, стал первым, кто в Италии, следуя примеру упомянутого выше Ги Тиса, объединил оборонительные принципы обеих школ. Он начал использовать либеро, который располагался позади пары центральных защитников. Этой тройке на флангах помогали еще два футболиста, которые активно участвовали и в оборонительной, и в атакующей фазе игры. Фактически Скала добавил еще одного игрока в защиту без потери качества владения мячом и атакующей игры.

В теории тактический маневр Скалы выглядел действительно ультраоборонительным, но на самом деле команды Невио играли в очень красивый, динамичный и в то же время эффективный победный футбол. Именно благодаря своим нововведениям 38-летний новатор Скала в первом же сезоне с «Реджиной» обеспечил команде выход в Серию В (третье место в турнирной таблице и повышение в классе через систему плей-офф), а в следующем году сенсационно финишировал с «амарантовыми» на пятом месте во втором по силе дивизионе итальянского футбола. Причем тогда «Реджина» набрала те же 44 очка, что и «Кремонезе» и «Козенца». Пришлось проводить плей-офф за право повыситься до Серии А, где волею жребия должны были сыграть «Кремонезе» и «Реджина» («Козенца» выбыла уже на этой стадии, оказавшись первым неудачником). В итоге в элитарный дивизион пробился «Кремонезе», который оказался лучше команды Скалы лишь в серии пенальти (матч завершился со счетом 0:0, а в послематчевых 11-метровых удачливее оказались «серо-красные» - 4:3).

Два превосходных сезона в Реджо-ди-Калабрии подарили Скале приглашение от амбициозной «Пармы», тренерами которой в предыдущие годы являлись уже упоминавшиеся выше мэтры, вроде Сакки и Земана. И 41-летний специалист (на момент прихода в стан «крестоносцев» Невио и вовсе было 40 лет), с первой же попытки сделал то, что не удавалось его предшественникам – выиграл для «Пармы» путевку в Серию А (команда заняла четвертое место). Таким образом, Скала за три сезона дважды добивался повышения в классе для своих команд!

Но даже после выхода в Серию А, Скала и его «Парма» продолжили удивлять всех. В статусе абсолютного дебютанта элитарного дивизиона, «крестоносцы» финишировали на шестой строчке, завоевав путевку в Кубок УЕФА. До 1996 года, пока Невио оставался во главе «Пармы», эта команда дважды взяла «бронзу» в Серии А, а еще по разу финишировала на пятом, шестом и седьмом местах, всякий раз проходя квалификацию в еврокубки (даже по итогам сезона-1991/92, оказавшись седьмыми, подопечные Скалы пробились в Кубок обладателей кубков, став впервые в своей истории триумфаторами Кубка Италии).

Getty Images/Global Images Ukraine. Наставник Пармы Невио Скала и Пьерлуиджи Коллина

Также за семь лет работы в «Парме» Невио Скала, помимо уже указанных достижений в виде выхода в Серию А, двух «бронз» чемпионата и победы в Кубке Италии, помог команде одержать два исторических триумфа на континенте. С ним «крестоносцы» в 1993 году выиграли Кубок обладателей кубков, а затем и Суперкубок УЕФА (в финале этого турнира «Парма» оказалась сильнее соотечественников из «Милана» - 2:1), а также Кубок УЕФА-1994/95, когда подопечные Скалы в финале обыграли «Ювентус» (2:1 – по сумме двух встреч). К этому можно добавить выход в финал Кубка обладателей кубков-1993/94 (проиграли 0:1 «Арсеналу»), поражение в финале Кубка Италии-1994/95 и две неудачи в матчах за Суперкубок Италии в 1992-м и 1995-м. Все это дает прекрасное понимание того, какую «Парму» помог создать Скала, и насколько силен вообще был итальянский футбол в те времена.

Однако после того, как период работы в «Парме» был закончен, по необъяснимым причинам ни одна топовая итальянская команда так и не решилась сделать ставку на работу с Невио Скалой. Оставшись на полгода без работы, специалист в январе 1997 года решается принять вызов и попытаться спасти проблемную «Перуджу», застрявшую в нижней части таблицы Серии А, после увольнения Джованни Галеоне. Увы, попытка не стала успешной. «Грифоны» финишировали с равным количеством очков (по 37) с «Пьяченцой» и «Кальяри», но из-за худшего рейтинга напрямую вылетели в Серию В, при том, что оппоненты разыграли одну спасительную путевку между собой.

Удивительно, но работа с «Перуджей» стала последним опытом для тренера в родной стране. В сезоне-1997/98 Скала работал с дортмундской «Боруссией», выиграв с командой Межконтинентальный кубок (фактический прародитель нынешнего клубного чемпионата мира ФИФА) и пройдя до полуфинала Лиги чемпионов (там «черно-желтые» уступили будущему триумфатору турнира мадридскому «Реалу» - 0:2, 0:0). Но финиш на десятом месте в Бундеслиге не показался руководству и самому Скале приемлемым результатом, из-за чего летом 1998 года тренер вновь оказался безработным.

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Далее в карьере Скалы последовали чемпионаты, о которых принято говорить без приставки «топ» - Турция («Бешикташ»), Украина («Шахтер») и Россия («Спартак»). С «черными орлами» Невио не смог выиграть чемпионство, финишировав лишь третьим, и покинув пост за несколько месяцев до завершения сезона. «Горняков» Скала привел к историческому для клуба первому титулу чемпиона Украины, подхватив команду по ходу сезона из рук Виктора Прокопенко и Валерия Яремченко, и сумев на финише нагнать и обогнать «Динамо», которое в мае трагически потеряло великого Валерия Лобановского. С «красно-белыми» Невио также не отработал и полноценного года, опускаясь по ходу чемпионата на 14-е место, и будучи уволенным в сентябре 2004-го.

На момент ухода из «Спартака» Невио Скале было лишь 56 лет (например, Жозе Моуриньо, который недавно подписал контракт с «Ромой» и не собирается заканчивать с футболом, в январе исполнилось 58), но он так и не дождался стоящих предложений. Поговаривают, что Скала очень рассчитывал, что о нем и его новаторских идеях вспомнят в родной Италии, но судьба закрутилась иначе, а футбольное развитие команд Серии А пошло по иному, отличному от Невио, пути.

Именно потому, что мир футбола преждевременно закрыл свои двери перед Скалой, тот тихо и без особой огласки закончил карьеру тренера. В 2012 году в одном из интервью Невио признавался, что после ухода из «Спартака» получал приглашения от клубов из России, Украины, Шотландии и Германии, но в тот момент не хотел возвращаться в футбол. Исключением могла бы стать Италия, но там о Невио категорически забыли. Летом 2015 года Скала вернулся в большой футбол, но в статусе президента. Он руководил ставшей для него практически родной «Пармой» до своего 69-го дня рождения, покинув пост ровно в этот день, 22 ноября 2016 года.

Ныне Невио Скале 73 года. Он на два с половиной года моложе наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, но в отличие от румына, так и не получил полноценного шанса доказать окружающим, что его взгляды на футбол действительно ценны. А тот факт, что в итальянских СМИ все эти годы о Скале вспоминают крайне редко, остается одной из величайших загадок современного футбола, которая навсегда рискует остаться неразгаданной…