Вечный лабиринт Юрия Максимова

Несколько дней назад футбольную общественность Украины всколыхнуло высказывание главного тренера «Днепра-1» Юрия Максимова, который заявил, что 70% его подопечных уже договорились о сотрудничестве, начиная с нового сезона, с другими клубами. И пускай практически по горячим следам эти слова 55-летнего специалиста попытался дезавуировать коммерческий директор «спортклубовцев» Вячеслав Фридман, ожидаемого эффекта подобного рода «опровержения» все равно не возымели.

Кризис в «Днепре-1», о котором начинали перешептываться еще в начале сезона, в его концовке достиг таких масштабов очевидности, что скрывать его не получается уже ни у кого из официальных лиц, напрямую имеющих отношение к «спортклубовцам». Но хуже всего то, что в этой ситуации опять попал «под замес» никто иной, как Юрий Максимов – специалист, однозначно заслуживший права и возможности поработать с хорошей командой на хорошем уровне, а не постоянно перебиваться «с хлеба на воду».

Так сложилось, что Юрия Максимова принято считать едва ли не лучшим современным украинским «кризис-менеджмером» – наставником, способным работать с командой в сложнейшие времена, как в плане кадровой составляющей, так и с точки зрения ограниченных финансов.

Поздней осенью 2019 года Максимов пришел на смену Виталию Косовскому в полтавской «Ворскле», участь которой на тот момент выглядела абсолютно незавидно. Новому наставнику удалось достаточно быстро стабилизировать ситуацию, и полтавчане начали добывать не только так называемые «свои» очки, но и всерьез цеплялись за результат там, где даже самые отъявленные оптимисты им этого бы никак не предрекали.

СК Днепр-1. Юрий Максимов

В итоге сезон-2019/20 «Ворскла» завершила достаточно спокойно, решив ключевую задачу в том чемпионате по сохранению прописки в элите, а уже через год Максимов вывел полтавчан в еврокубки, финишировав на пятой позиции! Фантастическая метаморфоза, которая произошла с «зелено-белыми» быстро сказалась и на подходе руководства к комплектованию команды. Летом 2021 года главный тренер «Ворсклы» наконец-то мог быть весьма удовлетворенным качеством состава и работой своего клуба на трансферном рынке. Полтавскую команду пополнили такие легионеры как Йоонас Тамм и Рангел, а также арендованные у «Шахтера» украинцы Валерий Бондаренко и Владислав Вакула. Кроме того, в распоряжении Максимова к тому моменту уже были Оливье Тилль, Ибрахим Кане, Наджиб Якубу, Дмитрий Ризнык, Руслан Степанюк, Давид Пуцлин, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков и ряд других весьма качественных исполнителей, с которыми можно было наконец-то всерьез замахиваться на решение самых амбициозных задач.

Первую половину сезона-2021/22 «Ворскла» завершила на пятой строчке, а дальнейшее доигрывание украинской Премьер-лиги было отменено по причине полномасштабной фазы российско-украинской войны… На этом, по сути, полтавский проект Юрия Максимова оказался закрыт, так как летом 2022-го «зелено-белые» сообщили об окончании срока действия контракта специалиста, сотрудничество с которым не было продолжено из-за «изменений в стратегии развития клуба».

Почти год Максимов был, как это принято называть, «на улице» – ненужный в профессиональном плане на родине никому и невостребованный нигде. Затем его позвали спортивным директором в «Полесье», а спустя всего несколько месяцев – главным тренером во второлиговый «Звягель», являющийся клубом-сателлитом основного футбольного проекта Геннадия Буткевича. Примечательно, что покидать Украину специалист не стремился, хотя, наверное, мог бы это сделать при желании, причем без особых проблем. Ранее Юрий весьма неплохо зарекомендовал себя в Казахстане и Азербайджане, и на приглашение из этого же региона мог рассчитывать точно.

Можно лишь предполагать, на что рассчитывал Максимов, идя на должность спортивного директора «Полесья», а затем перебираясь в «Звягель», однако специалисту в целом повезло, что во Второй лиге он задержался всего на пару месяцев. Уже в середине сентября на Юрия вышел «Днепр-1», который как раз подыскивал замену для Александра Кучера, с которым «спортклубовцы» внезапно буквально посыпались, причем как в национальном чемпионате, так и – в особенности – в еврокубках.

«Днепр-1» выглядел для Максимова как возможность снова поработать на высоком уровне, причем как с точки зрения поставленных спортивных задач, так и в плане кадрового резерва, командной составляющей. Это было своего рода возвращение к «полтавскому проекту», но уже на берегах Днепра, когда специалисту вновь представлялась возможность руководить не только украинцами, но и легионерами. Поначалу Максимов был очень доволен, заявив, что в «Днепре-1» подобралась «сильная команда, которая уже успела сделать себе имя».

Последнее было крайне важно для Максимова, которому, на первый взгляд, не требовалось вновь окунаться в перипетии вывода коллектива из кризиса, возвращение его на передовые позиции, с целью лишь после этого начинать ставить задачи хотя бы по перманентному участию в еврокубках. Короче говоря, в Днепре от Максимова лишь в малой степени ожидали проявления его топовых способностей в кризис-менеджменте. В основном там рассчитывали, что после быстрого улучшения спортивных результатов проект продолжит развиваться и «подниматься» буквально на глазах.

Но, к несчастью для Максимова, произошло абсолютно иное. Проблемы с финансами и возвращение в неспокойный ныне с точки зрения частых воздушных тревог Днепр привели сперва к уходу всех легионеров, хотя их качество и не являлось определяющим для команды, а затем и к слухам о том, что летом «Днепр-1» ждет массовый отток лидеров. В частности, назывались фамилии Пихаленка, Гуцуляка, Рубчинского, Сватка, Сарапия, Леднева. Если добавить к ним еще Филиппова, Когута, Пасича, Горбунова, Бабенко, Танчика, Юрчука, у которых истекают сроки трудовых соглашений со «спортклубовцами», а также арендованного у «Шахтера» лишь до лета Очеретько, то выходит, пожалуй, где-то тот самый показатель в 70% футболистов основной обоймы, о котором и вел речь в своем недавнем резонансном интервью Максимов.

С потерей такого количества качественных и уже весьма сыгранных друг с другом исполнителей опытный наставник, коим безусловно является Максимов, не может не понимать – летом ему снова предстоит все выстраивать заново, по сути, с самого фундамента. А хуже всего то, что делать это будет нужно вновь без каких-либо гарантий, что через сезон команду не постигнет такая же, а то и более суровая участь…

СК Днепр-1. Юрий Максимов

Вместо возможности развиваться и прогрессировать с теми, кого он уже успел изучить и «подтянуть» в профессиональном плане, с привлечением нескольких новых игроков исключительно для точечного усиления, Максимов грядущим летом будет вынужден вновь решать с «Днепром-1» куда более приземленные задачи – по сути, как бы опять не спуститься до самого дна турнирной таблицы, да не угробить и без того пока весьма скромный имидж команды на внутренней арене.

Но будет ли? Изначально сообщалось, что контракт Максимова с «Днепром-1» рассчитан на два сезона, то есть до лета 2025 года. Но впоследствии ряд источников сообщал, что на самом деле речь идет о соглашении, подписанном в формате «1+1», то есть год с опцией пролонгации еще на год, если это устроит обе стороны.

Неудивительно, что после всех слухов о незавидном будущем «Днепра-1» в СМИ также появилась информация о возможном уходе Максимова с тренерского мостика «спортклубовцев» уже в самое ближайшее время. И если подобное все-таки произойдет, то упрекать за это Юрия вряд ли стоит, ведь он, как и в «Ворскле», опять оказался жертвой обстоятельств, на которые совершенно никак не был в состоянии повлиять.

Хуже всего то, что вместо возможности увидеть истинный тренерский потенциал и способности Максимова, для чего ему просто нужна команда с минимумом проблем организационного и финансового характера, украинские болельщики вот уже который раз вынуждены лицезреть, как Юрий занимается все тем же решением задач по выходу из очередного кризиса. Глобально говоря, это уже своего рода вечный лабиринт для этого специалиста, найти выход из которого и выдвинуться в направлении пресловутого «света в конце тоннеля» ему все никак не удается…