Юрий МАКСИМОВ: «Здесь сильная команда, которая уже успела сделать себе имя»
Новый тренер «Днепра-1» дал первое интервью во главе клуба
Новый тренер «Днепра-1» Юрий Максимов дал первое интервью во главе клуба.
– Говорят, вы достаточно быстро согласились на предложение «Днепра-1». Что стало главной мотивацией для вас?
– Здесь сильная команда, которая уже успела сделать себе имя. Плюс очень важен для меня фактор города, где когда-то играл. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство моего предыдущего клуба, что отнеслись с пониманием.
– Сейчас у вас будет общение с игроками – какими будут ваши первые слова к ним?
– Все они – футбольные ребята, профессионалы. Да, последние результаты были негативные, но жизнь продолжается, и нельзя опускать руки. Все впереди!
– Какие главные изменения ожидают игроков? Игровая модель, требования к дисциплине, бытовым моментам, возможно, что-то другое?
– Самое главное – дисциплина. Ребята должны понимать, что они получают деньги за любимый труд, следовательно, должны выходить и выполнять требования.
– До матча с «Колосом» осталось несколько дней. Как вы построите подготовку к игре?
– Самое главное – увидеть, как тренируется ребята в психологическом плане, их эмоции. А потом будем строить план на игру.
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