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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 16:46 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:18
1196
4

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1

Бывший наставник «Ворсклы» стал тренером днепрян

14 сентября 2023, 16:46 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:18
1196
4
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Новым главным тренером СК «Днепр-1» стал 54-летний украинский специалист Юрий Вильевич Максимов. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.

Юрий Максимов родился в Херсоне 8 декабря 1968 года.

Во время игровой карьеры выступал за «Кристалл» Херсон (1986, 1989, 1991), СК КЧФ Севастополь (1988), «Таврия» Симферополь (1989-90), «Днепр» Днепропетровск (1992-94), «Динамо» Киев (1995-97), «Вердер» Бремен (1998-2001), «Вальдхоф» (2001-03), «ростов» (2003), «Борисфен» Борисполь (2003), «Металлург» Запорожье (2004).

В составе сборной Украины (1992-2002) провел 27 матчей, 5 голов.

Достижения в качестве игрока: Чемпион Украины 1995, 1996, 1997, обладатель Кубка Украины 1996 года, обладатель Кубка Германии 1999 года.

Последним местом работы на тренерском уровне был второлиговый «Звягель» (20.06.2023-13.09.2023).

Сейчас днепряне идут на 13-й строчке УПЛ, набрав 5 очков за 4 тура. «Днепр-1» стал первым украинским клубом, вылетевшим сразу из 3 еврокубков за один сезон. Ранее команду возглавлял Александр Кучер.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 4
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Александр
Хороший специалист 
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+3
Octopus
Интересно будет
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+2
DidOk
Це добре. Чекав, що буде саме Максимов
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0
Александр
Если возьмут еще Холанда и Месси то днепр будет чемпионом 
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-2
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