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  4. Борьба за выживание? Стали известны составы Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед
Англия
16 февраля 2025, 17:55 |
505
2

Борьба за выживание? Стали известны составы Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед

Обе команды близки к зоне вылета

16 февраля 2025, 17:55 |
505
2
Борьба за выживание? Стали известны составы Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Обе команды находятся в сложном положении. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю позицию, а „Тоттенхэм“ - 15-ю.

Главные тренеры объявили стартовые составы команд на этот матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Данзо, Дэвис, Спенс, Бергвалль, Бентанкур, Кулусевски, Мэддисон, Сон, Тель.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Де Лигт, Магуайр, Мазрави, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Далот, Зиркзе, Гарначо, Гейлунн.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
15 та 14 місця грають між собою. Не на те очікували вболівальники Тоттенхема та МЮ
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+1
Gargantua81
вылететь им будет трудно. но позора в этом сезоне уже не избежать. 
По уму в такой ситуации наигрывать молодежь.
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0
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