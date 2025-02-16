Борьба за выживание? Стали известны составы Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Обе команды находятся в сложном положении. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю позицию, а „Тоттенхэм“ - 15-ю.

Главные тренеры объявили стартовые составы команд на этот матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Данзо, Дэвис, Спенс, Бергвалль, Бентанкур, Кулусевски, Мэддисон, Сон, Тель.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Де Лигт, Магуайр, Мазрави, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Далот, Зиркзе, Гарначо, Гейлунн.