«Для чего это делать?» В Днепре-1 отреагировали на слова Максимова

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слова главного тренера команды Юрия Максимова, который заявил, что 70% их игроков уже договорились с другими клубами:

«Нет комментариев, у него спросите. Я с Максимовым в публичной плоскости не хочу вступать в дискуссию относительно таких комментариев. В прошлый раз он сказал, что при нем 13 человек ушло из команды, после игры с «Кривбассом». Я столько не насчитал. Сейчас он сказал 70% – я не верю во столько. Я не хочу вступать с ним в дискуссию в публичной плоскости. Спросите у него.

Много людей уже ко мне обратилось. Я ни через кого не хочу вступать в публичные дебаты. Я его видел, нам он такого не говорил. Он знает, кто хочет уйти – несколько человек, но называть цифру 70% – я не знаю, для чего это делать.

Планы – играть в УПЛ. Каким составом – пока не знаем. Вы же видите, как играются матчи в Днепре – по 4-5 часов, по 3-4 тревоги каждый матч. Какие планы могут быть. Закончится игра с «Черноморцем» – сядем и с Максимовым поговорим, и с игроками. Предварительно понимаем, что происходит, но не более».