Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Для чего это делать?» В Днепре-1 отреагировали на слова Максимова
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 11:49 | Обновлено 20 мая 2024, 11:51
842
0

«Для чего это делать?» В Днепре-1 отреагировали на слова Максимова

Коммерческий директор Вячеслав Фридман не понимает действий главного тренера команды

20 мая 2024, 11:49 | Обновлено 20 мая 2024, 11:51
842
0
«Для чего это делать?» В Днепре-1 отреагировали на слова Максимова
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слова главного тренера команды Юрия Максимова, который заявил, что 70% их игроков уже договорились с другими клубами:

«Нет комментариев, у него спросите. Я с Максимовым в публичной плоскости не хочу вступать в дискуссию относительно таких комментариев. В прошлый раз он сказал, что при нем 13 человек ушло из команды, после игры с «Кривбассом». Я столько не насчитал. Сейчас он сказал 70% – я не верю во столько. Я не хочу вступать с ним в дискуссию в публичной плоскости. Спросите у него.

Много людей уже ко мне обратилось. Я ни через кого не хочу вступать в публичные дебаты. Я его видел, нам он такого не говорил. Он знает, кто хочет уйти – несколько человек, но называть цифру 70% – я не знаю, для чего это делать.

Планы – играть в УПЛ. Каким составом – пока не знаем. Вы же видите, как играются матчи в Днепре – по 4-5 часов, по 3-4 тревоги каждый матч. Какие планы могут быть. Закончится игра с «Черноморцем» – сядем и с Максимовым поговорим, и с игроками. Предварительно понимаем, что происходит, но не более».

По теме:
Александр ПОЗДЕЕВ: «Мне очень жаль моих футболистов»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Должны были забивать второй мяч и закрывать игру»
Георгий БУЩАН: «Победа это приятно, но я все-таки расстроен»
Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Футбол | 20 мая 2024, 07:01 0
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема

19 мая «Жирона» на выезде переиграла «Валенсию» со счетом 3:1

Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Бокс | 19 мая 2024, 15:38 6
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина

Украинский боксер победил британца в битве за титул абсолютного чемпиона хевивейта

Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 12:42
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Бокс | 20.05.2024, 07:29
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»
Футбол | 20.05.2024, 04:40
РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»
РОТАНЬ: «Моя команда играет в самый зрелищный футбол в этом чемпионате»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 12
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
19.05.2024, 08:19 2
Бокс
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 6
Бокс
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
19.05.2024, 02:27 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем