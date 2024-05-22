Стало известно, почему Максимов может покинуть Днепр-1
Главный тренер обеспокоен уходом ведущих футболистов
Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов может покинуть команду после завершения сезона 2023/24, сообщает издание Украинский футбол.
По информации источника, специалист обеспокоен возможным уходом ряда ведущих футболистов, из-за чего рассматривает возможность продолжения карьеры в другом месте.
Напомним, Юрий Максимов возглавил «Днепр-1» в сентябре 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25.
На данный момент «Днепр-1» занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 29 матчах чемпионата.
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