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  4. Стало известно, почему Максимов может покинуть Днепр-1
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 10:48 |
1319
0

Стало известно, почему Максимов может покинуть Днепр-1

Главный тренер обеспокоен уходом ведущих футболистов

22 мая 2024, 10:48 |
1319
0
Стало известно, почему Максимов может покинуть Днепр-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов может покинуть команду после завершения сезона 2023/24, сообщает издание Украинский футбол.

По информации источника, специалист обеспокоен возможным уходом ряда ведущих футболистов, из-за чего рассматривает возможность продолжения карьеры в другом месте.

Напомним, Юрий Максимов возглавил «Днепр-1» в сентябре 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25.

На данный момент «Днепр-1» занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 29 матчах чемпионата.

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Юрий Максимов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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