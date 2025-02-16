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  4. «Приеду доиграть». Степаненко намекнул на возвращение в Шахтер
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 08:26 |
1463
0

«Приеду доиграть». Степаненко намекнул на возвращение в Шахтер

Тарас «хочет» доиграть матч УПЛ против «Кривбасса»

16 февраля 2025, 08:26 |
1463
0
«Приеду доиграть». Степаненко намекнул на возвращение в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на информацию о дате доигрывания матча Украинской Премьер-лиги между «горняками» и «Кривбассом», который был остановлен из-за воздушной тревоги.

«О, нормально! Приеду доиграть», – лаконично написал Степаненко в своем Instagram.

«Горняки» сыграли с «Кривбассом» всего 50 минут. Именно Степаненко открыл счет в этой игре. В январе хавбек покинул донецкий клуб и на правах свободного агента перешел в турецкий «Эюпспор».

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко передал свой игровой номер легионеру донецкого клуба.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Шахтер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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