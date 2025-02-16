«Приеду доиграть». Степаненко намекнул на возвращение в Шахтер

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на информацию о дате доигрывания матча Украинской Премьер-лиги между «горняками» и «Кривбассом», который был остановлен из-за воздушной тревоги.

«О, нормально! Приеду доиграть», – лаконично написал Степаненко в своем Instagram.

«Горняки» сыграли с «Кривбассом» всего 50 минут. Именно Степаненко открыл счет в этой игре. В январе хавбек покинул донецкий клуб и на правах свободного агента перешел в турецкий «Эюпспор».

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко передал свой игровой номер легионеру донецкого клуба.