«Приеду доиграть». Степаненко намекнул на возвращение в Шахтер
Тарас «хочет» доиграть матч УПЛ против «Кривбасса»
Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на информацию о дате доигрывания матча Украинской Премьер-лиги между «горняками» и «Кривбассом», который был остановлен из-за воздушной тревоги.
«О, нормально! Приеду доиграть», – лаконично написал Степаненко в своем Instagram.
«Горняки» сыграли с «Кривбассом» всего 50 минут. Именно Степаненко открыл счет в этой игре. В январе хавбек покинул донецкий клуб и на правах свободного агента перешел в турецкий «Эюпспор».
Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко передал свой игровой номер легионеру донецкого клуба.
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