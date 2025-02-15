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  4. Стало известно, почему Флуминенсе согласился продать Кауана Элиаса в Шахтер
Бразилия
15 февраля 2025, 22:40 |
616
0

Стало известно, почему Флуминенсе согласился продать Кауана Элиаса в Шахтер

Клубу нужны были деньги, а самому футболисту нравился вариант с переездом в Украину

15 февраля 2025, 22:40 |
616
0
Стало известно, почему Флуминенсе согласился продать Кауана Элиаса в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильские средства массовой информации раскрыли подробности положительного решения руководства «Флуминенсе» по продаже своего 18-летнего вундеркинда Кауана Элиаса в «Шахтер».

За своего футболиста «трехцветные» выручили 17 миллионов евро, а еще 2 миллиона евро клуб может получить в виде бонусов, выполнение которых видится боссам «Флуминенсе» более чем реальным.

Благодаря этому трансфер Элиаса в перспективе станет вторым в списке рекордных исходящих для «Флуминенсе». Прямо сейчас дороже «трехцветные» в своей истории продавали только Жерсона в «Рому» (18,5 млн евро) и Андре в «Вулверхэмптон» (22 млн евро).

Поступления от продаж игроков являются очень важными для годового бюджета «Флуминенсе». На них приходится около 35%, потому бразильцам было критично договориться о максимально выгодной сделке, а затем – не упустить ее.

Кроме того, сам Кауан Элиас изъявил четкое желание провести переговоры с «Шахтером» и готовность переехать в Украину. По этой причине руководители «Флуминенсе» предпочли не рисковать, чтобы не получить немотивированного игрока в будущем, который из трансферного актива мог бы превратиться в балласт.

Напомним, накануне Кауан Элиас забил свой первый мяч за «Шахтер», что правда, произошло это не в официальном, а в товарищеском матче.

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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