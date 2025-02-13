ВИДЕО. Кауан Элиас забил первый гол в футболке Шахтера

13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

В середине первого тайма «горняки» удвоили свое преимущество.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте Марян Швед прострелил в штрафную площадку соперника, где Кауан Элиас забил свой первый гол за донецкий «Шахтер».

Украинская команда побеждает со счетом 0:2

Гол Элиаса на 20-й минуте