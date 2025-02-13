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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:01
849
0

ВИДЕО. Кауан Элиас забил первый гол в футболке Шахтера

«Горняки» побеждают латвийский клуб

13 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:01
849
0
ВИДЕО. Кауан Элиас забил первый гол в футболке Шахтера
ФК Шахтер. Кауан Элиас

13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

В середине первого тайма «горняки» удвоили свое преимущество.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте Марян Швед прострелил в штрафную площадку соперника, где Кауан Элиас забил свой первый гол за донецкий «Шахтер».

Украинская команда побеждает со счетом 0:2

Гол Элиаса на 20-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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