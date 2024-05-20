МАКСИМОВ: «70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими клубами»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился мыслями о будущем клуба:

«Как вам сказать... Еще в зимний период владели информацией, что есть какие-то вопросы. Вы же понимаете, что команда зависит от одного человека. До последнего момента еще не знаем, что будет. Где-то уже процентов 70 ребят договорились с другими командами, уже подписали контракты. В феврале собрались все ребята и сказали, что вместе доиграем чемпионат. Уже все все все понимали.

Так что мы договорились, что вместе доиграем чемпионат, а потом уже будет... Что потом будет, что потом. Слово «доиграем» - вы же понимаете. Кто-то боится травму получить, у кого-то футболка «Днепра-1», а под ней – другая футболка».

На данный момент «Днепр-1» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 49 очков в 29 матчах чемпионата.