Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Парма – Рома
Италия
16 февраля 2025, 18:01 |
1804
2

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Парма – Рома

Матч 25-го тура Серии А начнется в 19:00 по киевскому времени

16 февраля 2025, 18:01 |
1804
2
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Парма – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу примет Стадио Эннио Тардини в Парме.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Парма» – «Рома»:

По теме:
Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина - Комо - 0:2. Фиалки в шоке. Видео голов и обзор матча
Рома Рим Парма Парма - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Футбол | 15 февраля 2025, 21:31 6
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге

Джуд Беллигем рискует быть дисквалифицированным на длительный срок

5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16 февраля 2025, 08:21 12
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры

Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Футбол | 16.02.2025, 10:35
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча
Футбол | 16.02.2025, 17:42
Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча
Динамо - Петрокуб -1:0. На минималках. Видео гола и обзор матча
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Футбол | 16.02.2025, 13:48
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
А вчора писали тут що він буде в стартовому. Мав ще відписати, а чи не зарано про це говорити.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Помотал Рому Фейеноорд. Шанс другим проявить себя.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
16.02.2025, 08:49 19
Футбол
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 24
Теннис
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 2
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем