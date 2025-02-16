Италия16 февраля 2025, 18:01 |
1804
2
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Парма – Рома
Матч 25-го тура Серии А начнется в 19:00 по киевскому времени
16 февраля 2025, 18:01 |
1804
2
В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Встречу примет Стадио Эннио Тардини в Парме.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Парма» – «Рома»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2025, 21:31 6
Джуд Беллигем рискует быть дисквалифицированным на длительный срок
Футбол | 16 февраля 2025, 08:21 12
Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…
Футбол | 16.02.2025, 10:35
Футбол | 16.02.2025, 17:42
Футбол | 16.02.2025, 13:48
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А вчора писали тут що він буде в стартовому. Мав ще відписати, а чи не зарано про це говорити.
Помотал Рому Фейеноорд. Шанс другим проявить себя.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2025, 11:47 31
16.02.2025, 08:49 19
16.02.2025, 04:02
15.02.2025, 19:15 24
15.02.2025, 06:51 3
15.02.2025, 14:14 9
16.02.2025, 00:05 2
16.02.2025, 09:19