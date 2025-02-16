Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Парма – Рома

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу примет Стадио Эннио Тардини в Парме.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Парма» – «Рома»: