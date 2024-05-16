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  4. Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
ATP
16 мая 2024, 23:01 |
251
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Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме

Стефанос вылетел от Николаса Харри, Хуберт проиграл Томми Полу

16 мая 2024, 23:01 |
251
0
Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

16 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) в нижней части сетки.

8-я ракетка мира Стефанос Циципас вылетел от Николаса Харри в трех сетах.

14-й сеяной Томми Пол в трех партиях одолел Хуберта Хуркача. Американец до старта Мастерса в столице Италии ни разу не обыгрывал представителя топ-10 рейтинга АТР на грунте, а теперь у него две победы подряд: над Медведевым и Хуркачем.

Днем ранее в Риме состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части сетки.

АТР 1000 Рим. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [6] – Николас Харри [21] – 6:3, 5:7, 4:6
Хуберт Хуркач [7] – Томми Пол [14] – 5:7, 6:3, 3:6

АТР 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Алехандро Табило [29] – Александр Зверев [3]
Николас Харри [21] – Томми Пол [14]

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Стефанос Циципас Николас Харри Хуберт Хуркач Томми Пол Алехандро Табило Александр Зверев ATP Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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