Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
Стефанос вылетел от Николаса Харри, Хуберт проиграл Томми Полу
16 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) в нижней части сетки.
8-я ракетка мира Стефанос Циципас вылетел от Николаса Харри в трех сетах.
14-й сеяной Томми Пол в трех партиях одолел Хуберта Хуркача. Американец до старта Мастерса в столице Италии ни разу не обыгрывал представителя топ-10 рейтинга АТР на грунте, а теперь у него две победы подряд: над Медведевым и Хуркачем.
Днем ранее в Риме состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части сетки.
АТР 1000 Рим. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [6] – Николас Харри [21] – 6:3, 5:7, 4:6
Хуберт Хуркач [7] – Томми Пол [14] – 5:7, 6:3, 3:6
АТР 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Алехандро Табило [29] – Александр Зверев [3]
Николас Харри [21] – Томми Пол [14]
The Final Four in the Foro Italico is confirmed ✅— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2024
Make your predictions 🤔👇@InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/0vak1QA8LZ
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