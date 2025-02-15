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ATP
15 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:33
969
1

Сколько очков потеряет Синнер за три месяца дисквалификации?

Янник пропустит три турнира, на которых ему нужно было защитить в сумме 1600 очков

15 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:33
969
1
Сколько очков потеряет Синнер за три месяца дисквалификации?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

15 февраля первая ракетка Янник Синнер заключил соглашение с WADA и получил дисквалификацию на три месяца за допинг-дело, которое тянулось еще с весны прошлого года.

Янник отстранен от тенниса на 3 месяца. За время дисквалификации он пропустит три турнира, на которому ему нужно было защитить в сумме 1600 очков:

  • Титул в Майами – 1000
  • Полуфинал в Монте-Карло – 400
  • Четвертьфинал в Мадриде – 200

Синнер также не сыграет на Индиан-Уэллсе, на котором в 2024 году дошел до полуфинала. Но за эти соревнования у итальянца уже списали очки и призовые, поскольку именно на этом Мастерсе он и был обвинен в использовании допинга.

Сейчас Синнер обходит второго номера рейтинга АТР Александра Зверева на 3695 очков. А Карлос Алькарас отстает от Янника на 4320. Синнер практически гарантировано останется первым номером после своего возвращения в Риме.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев допинг рейтинг ATP дисквалификация WADA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
це пздц! Теніс не дивлюсь три місяці!
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