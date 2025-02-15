Сколько очков потеряет Синнер за три месяца дисквалификации?
Янник пропустит три турнира, на которых ему нужно было защитить в сумме 1600 очков
15 февраля первая ракетка Янник Синнер заключил соглашение с WADA и получил дисквалификацию на три месяца за допинг-дело, которое тянулось еще с весны прошлого года.
Янник отстранен от тенниса на 3 месяца. За время дисквалификации он пропустит три турнира, на которому ему нужно было защитить в сумме 1600 очков:
- Титул в Майами – 1000
- Полуфинал в Монте-Карло – 400
- Четвертьфинал в Мадриде – 200
Синнер также не сыграет на Индиан-Уэллсе, на котором в 2024 году дошел до полуфинала. Но за эти соревнования у итальянца уже списали очки и призовые, поскольку именно на этом Мастерсе он и был обвинен в использовании допинга.
Сейчас Синнер обходит второго номера рейтинга АТР Александра Зверева на 3695 очков. А Карлос Алькарас отстает от Янника на 4320. Синнер практически гарантировано останется первым номером после своего возвращения в Риме.
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