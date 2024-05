Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Риме

15 мая состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) в верхней части сетки.

Обидчик Новака Джоковича Алехандро Табило в двух сетах одолел Чжана Чжичжэня и впервые в карьере вышел в полуфинал на Мастерсе.

Далее представитель Чили сыграет против Александра Зверева, который в двух партиях разобрался с Тейлором Фритцем.

16 мая на престижных соревнованиях в столице Италии пройдут четвертьфинальные поединки в нижней части сетки: Стефанос Циципас – Николас Харри, Хуберт Хуркач – Томми Пол.

АТР 1000 Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алехандро Табило [29] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4

Александр Зверев [3] – Тейлор Фритц [11] – 6:4, 6:3

Видеообзор матча Табило – Чжичжэнь

Видеообзор матча Зверев – Фритц

The first men's semifinal is 𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐢𝐧 🔐#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/iw9DwJffx7