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ATP
16 мая 2024, 03:32 |
125
0

Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Риме

Алехандро Табило выбил Чжана Чжичжэня, Александр Зверев одолел Тейлора Фритца

16 мая 2024, 03:32 |
125
0
Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

15 мая состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия) в верхней части сетки.

Обидчик Новака Джоковича Алехандро Табило в двух сетах одолел Чжана Чжичжэня и впервые в карьере вышел в полуфинал на Мастерсе.

Далее представитель Чили сыграет против Александра Зверева, который в двух партиях разобрался с Тейлором Фритцем.

16 мая на престижных соревнованиях в столице Италии пройдут четвертьфинальные поединки в нижней части сетки: Стефанос Циципас – Николас Харри, Хуберт Хуркач – Томми Пол.

АТР 1000 Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алехандро Табило [29] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4
Александр Зверев [3] – Тейлор Фритц [11] – 6:4, 6:3

Видеообзор матча Табило – Чжичжэнь

Видеообзор матча Зверев – Фритц

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Алехандро Табило Чжан Чжичжэнь Александр Зверев Тейлор Фритц ATP Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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