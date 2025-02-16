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  4. Кто выбил Фритца? Определены финалисты турнира АТР 250 в Делрей-Бич
ATP
16 февраля 2025, 06:02 |
87
0

Кто выбил Фритца? Определены финалисты турнира АТР 250 в Делрей-Бич

Алехандро Давидович Фокина поборется за трофей против Миомира Кецмановича

16 февраля 2025, 06:02 |
87
0
Кто выбил Фритца? Определены финалисты турнира АТР 250 в Делрей-Бич
ATP. Алехандро Давидович Фокина

На хардовом турнире АТР 250 в Делрей-Бич (США) определена финальная пара.

За трофей в решающем поединке поборются Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 60) и Миомир Кецманович (Сербия, ATP 56).

В полуфинале Фокина прошел Маттео Арнальди (Италия, ATP 38), взяв реванш у итальянца за поражение на прошлой неделе в Далласе, а Кецманович справился с Алексом Микельсеном (США, ATP 37).

К слову, Фокина в четвертьфинале выбил четвертого номера рейтинга АТР Тейлора Фритца (США), который дважды за последние два года становился чемпионом на этих кортах.

Фокина во второй раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и будет бороться за первый трофей. Для Миомира это пятый финал, на его счету один титул.

Финальное противостояние в Делрей-Бич пройдет 16 февраля в 22:00 по Киеву.

АТР 250 Делрей-Бич. Хард. 1/4 финала

  • Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7)
  • Маттео Арнальди [4] – Брендон Накашима [6] – 7:6 (7:2), 6:4
  • Кэмерон Норри – Алекс Микельсен [3] – 6:7 (3:7), 5:7
  • Миомир Кецманович [7] – Маркос Хирон [5] – 2:6, 6:4, 6:2

АТР 250 Делрей-Бич. Хард. 1/2 финала

  • Алехандро Давидович Фокина [8] – Маттео Арнальди [4] – 6:4, 6:4
  • Алекс Микельсен [3] – Миомир Кецманович [7] – 6:7 (3:7), 3:6

Видеообзор полуфинальный матчей на турнире АТР 250 в Делрей-Бич

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ATP Делрей-Бич Алехандро Давидович-Фокина Миомир Кецманович Тейлор Фритц Маттео Арнальди Алекс Микельсен видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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