Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?
«Красные дьяволы» обыграли «сорок» со счетом 2:1 и сравнялись с ними по очкам в таблице
15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».
Голами за хозяев отличились Кобби Мейну (31), Амад Диалло (57) и Расмус Хойлунд (84), а у гостей забили Энтони Гордон (49) и Льюис Халл (90+2).
«Ман Юнайтед» впервые сумел победить за 4 матча. Сейчас у подопечных Эрика тен Хага 57 очков и 8-е место. Столько же и у «Ньюкасла» (7-я строчка), который из-за поражение и победы «Челси» над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию.
В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона», а «Ньюкасл» встретится с «Брентфордом».
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2
Голы: Мейну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 – Гордон, 49, Халл, 90+2
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
Signing off at Old Trafford with three points 🫡#MUFC || #MUNNEW— Manchester United (@ManUtd) May 15, 2024
⏱️ Full-time.#MUNNEW // #NUFC pic.twitter.com/U5Rrx8fNz2— Newcastle United FC (@NUFC) May 15, 2024
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