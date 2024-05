Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

Голами за хозяев отличились Кобби Мейну (31), Амад Диалло (57) и Расмус Хойлунд (84), а у гостей забили Энтони Гордон (49) и Льюис Халл (90+2).

«Ман Юнайтед» впервые сумел победить за 4 матча. Сейчас у подопечных Эрика тен Хага 57 очков и 8-е место. Столько же и у «Ньюкасла» (7-я строчка), который из-за поражение и победы «Челси» над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона», а «Ньюкасл» встретится с «Брентфордом».

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мейну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 – Гордон, 49, Халл, 90+2

Таблица АПЛ 2023/24

Signing off at Old Trafford with three points 🫡#MUFC || #MUNNEW