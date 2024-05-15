Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
15.05.2024 21:45 – FT 3 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2024, 23:59 | Обновлено 16 мая 2024, 00:01
1063
2

Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?

«Красные дьяволы» обыграли «сорок» со счетом 2:1 и сравнялись с ними по очкам в таблице

15 мая 2024, 23:59 | Обновлено 16 мая 2024, 00:01
1063
2
Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

Голами за хозяев отличились Кобби Мейну (31), Амад Диалло (57) и Расмус Хойлунд (84), а у гостей забили Энтони Гордон (49) и Льюис Халл (90+2).

«Ман Юнайтед» впервые сумел победить за 4 матча. Сейчас у подопечных Эрика тен Хага 57 очков и 8-е место. Столько же и у «Ньюкасла» (7-я строчка), который из-за поражение и победы «Челси» над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона», а «Ньюкасл» встретится с «Брентфордом».

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мейну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 – Гордон, 49, Халл, 90+2

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88
2 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68
5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63
6 Челси 37 17 9 11 75 - 62 60
7 Ньюкасл 37 17 6 14 81 - 60 57
8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 - 58 57
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 37 12 12 13 55 - 60 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 - 66 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица
По теме:
Брайтон – Челси – 1:2. Как травмировался Мудрик. Видео голов и обзор матча
На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона
Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен
Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кобби Мейну Амад Диалло Расмус Хойлунд Энтони Гордон Льюис Халл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Футбол | 15 мая 2024, 08:01 0
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить

14 мая «красно-белые» уступили «Вильярреалу» со счетом 0:1 в поединке 36-го тура Ла Лиги

Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Футбол | 15 мая 2024, 21:30 10
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК

Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 15.05.2024, 05:55
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Футбол | 16.05.2024, 00:59
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Вполне логичная топ-10 АПЛ вырисовалась - в первой десятке клубы с самыми дорогими составами от 500 млн и выше. 
В Серии А таких клубов только три, в Ла Лиге два, в Бундеслиге два.
Ответить
+1
Ice trae
так мю уже не проходит в лк как я понял (даже если мю выиграет последний матч а челси проиграет то по разница мячей челси выше и они пройдут, а если и ньюкасл выиграет последний матч то они пройдут в лк)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 14
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 6
Бокс
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
14.05.2024, 15:07
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
14.05.2024, 07:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем